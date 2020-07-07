مصر
الثلاثاء 7 يوليو 2020 17:34

"الحقوني قبل ما نفسي يتكتم".. إصابة صحفي مصري بكورونا أثناء احتجازه (فيديو)

الكاتب الصحفي محمد منير
وسائل التواصل
قال الصحفي محمد منير إن حالته الصحية تدهورت بشدة عقب خروجه من محبسه نهاية الأسبوع الماضي، حيث كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس واستمرت حالته في التدهور حتى اليوم.

 قال الصحفي في فيديو له إن وضعه الصحي حرج إلا إنه قابل للعلاج، وإن الطبيب أخبره بضرورة الذهاب إلى المستشفى، مطالبًا نقابة الصحفيين بتوفير مكان له في مستشفى المنيرة لعلاجه.

يازملاء يا أطباء سؤال أصدقاء أعاروني جهاز قياس الاكسجين من الصباع الظهر كان ٩٥ وفلة الليل نزل ٩١ المشكلة ان صدري...

Posted by Mohamed Monir on Monday, 6 July 2020

وأضاف منير إنه علم أن مستشفي المنيرة بمنطقة السيدة زينب (أحد أحياء القاهرة القديمة الشعبية)، به عزل ويقبل دخول المرضى فورا.

وأضاف "من غير كلام كثير دخلوني المنيرة، أنا محتاج أكسجين، تعبت جدا، أنا تعبان قوي، الحقوني قبل ما نفسي يتكتم".

وقال مناشدًا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين "حد يصحي ضياء (نقيب الصحفيين في مصر) حد يصحي أيمن أي حد يكلم مدير المنيرة".

وتابع منير "حالتي إن شاء الله هتتعالج أما معي أدويتي زمعي كل حاجة ساعدوني، حد ييجي يساعدني، يعمل أي حاجة".

وكان الصحفي محمد منير قد اعتقل إثر انتقاده لغلاف مجلة روزاليوسف، والتعليق عليه في مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر، ليتم إخلاء سبيله عقب ذلك من نيابة أمن الدولة العليا.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت أسرة منير في بيان اختطافه في تمام الساعة الثالثة فجرًا، من منزله بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وكان منير هاجم تصميم غلاف مجلة روز اليوسف ووصف محتواه بالمتعمد لتأجيج الفتنة الطائفية في مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة مباشر.

وقبل ساعات من اعتقاله، نشر منير فيديو عبر فيسبوك، استنكر فيه تصرف قوات الأمن المصرية تجاهه، وقال إن مثل تلك التصرفات لن تخوفه أو تؤثر فيه. كما نشر مقاطع فيديو عدة توثق اقتحام قوات من الأمن المصري لشقته ونهبها والعبث بمحتوياتها.

 واستنكر صحفيون وناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما قامت به تجاه منير الذي يعارض باعتدال من داخل البلاد، معربين عن تضامنهم معه.

واعتبروا ما تقوم به السلطات تجاه المعارضين الآن، أحد أشكال التغطية على الفشل في التعامل مع الأزمات الراهنة وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي بالإضافة لملف أزمة كورونا والصراع في ليبيا.

اقرأ أيضًا:

اعتقال صحفي مصري أدان الفتنة الطائفية عبر "الجزيرة"

شاهد: قوات الأمن المصرية تقتحم شقة صحفي وتدمر محتوياتها

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
صحفي
استغاثة
حبس
كورونا

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر.. التحفظ على صفوت الشريف أشهر وزراء إعلام مبارك
Thumbnail
الغارديان: لهذه الأسباب أصبح فيسبوك خطرا على الديمقراطية
Thumbnail
المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حفتر
Thumbnail
الموت الأسود: منظمة الصحة تفاجئ العالم حول خطورة الطاعون الدبلي
Thumbnail
شوم وأحذية وصراخ.. فيديو صادم لشجار عنيف داخل مسجد في مصر

الأكثر قراءة

  1. مصر.. التحفظ على صفوت الشريف أشهر وزراء إعلام مبارك
  2. الغارديان: لهذه الأسباب أصبح فيسبوك خطرا على الديمقراطية
  3. المحكمة الجنائية الدولية توافق على التحقيق في جرائم حفتر
  4. الموت الأسود: منظمة الصحة تفاجئ العالم حول خطورة الطاعون الدبلي
  5. شوم وأحذية وصراخ.. فيديو صادم لشجار عنيف داخل مسجد في مصر