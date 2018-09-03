الاثنين 3 سبتمبر 2018 22:59
الحريري يقدم للرئيس اللبناني "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة
قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه قدم (الاثنين) للرئيس ميشال عون "صيغة" لتشكيل حكومة جديدة بعد المأزق السياسي الذي يمر به لبنان منذ نحو أربعة أشهر.
ماذا قال الحريري بعد الاجتماع مع عون في قصر بعبدا:
- سلمت لفخامة الرئيس "صيغة" وإن شاء الله بصير حكي مع فخامة الرئيس. نحن تشاورنا وسنكمل تشاورات وسنرى.
الوضع السياسي في لبنان:
- الأحزاب الرئيسية في لبنان تتنافس على الحقائب الوزارية منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/ أيار الماضي بينما يبدي المسؤولون والمانحون الدوليون القلق من أن التأخير سيزيد من حدة المشاكل الاقتصادية في البلاد.
- لبنان الذي اعتاد على المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات يعاني من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.
- الحكومة الأخيرة في لبنان مستمرة في تصريف الأعمال منذ الانتخابات التي أفرزت برلمانا يميل لصالح جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران.
- من المتوقع أن تضم حكومة الوحدة الوطنية المقبلة معظم الأحزاب الرئيسية في إطار نظام تقاسم السلطة الطائفي شأنها في ذلك شأن الحكومة الأخيرة.
- صندوق النقد الدولي يريد أن يرى تغييرات مالية فورية وجذرية لتحسين القدرة على خدمة الدين العام للبنان الذي بلغ أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2017.
- من المعروف أن مؤتمرا للمانحين في باريس عقد في إبريل/ نيسان الماضي تمخض عن تعهدات بتقديم مليارات الدولارات للبنان لكنها كانت مشروطة بالإصلاح.
- سيتعين على الحكومة اللبنانية تناول العلاقات مع سوريا حيث رجحت كفة الصراع لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات ونصف. ويريد حلفاء الأسد اللبنانيون بقيادة حزب الله عودة العلاقات كاملة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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