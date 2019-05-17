الحرس الثوري: صواريخنا يمكنها الوصول بسهولة لسفن أمريكا في الخليج

حاملة الطائرات "إبراهام لنكولن" رويترز

قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني محمد صالح جوكار، الجمعة، إن صواريخ بلاده، "قادرة بسهولة" على الوصول إلى السفن الحربية الأمريكية الراسية في الخليج وغيرها من مناطق الشرق الأوسط.

تصريحات جوكار جاءت في خضم توتر متنامي بين طهران وواشنطن دفع الأخيرة إلى إرسال حاملة طائرات إلى الخليج، ردا على ما أسمته "مؤامرات متعددة" صادرة عن إيران، حسبما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء. ماذا قال؟ حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأمريكية في الخليج.

الصواريخ الإيرانية التي يتراوح مداها بين ألفى كم و1250 كم قادرة على استهداف أية نقطة داخل المنطقة (الشرق الأوسط)". "تصوب مسدسا" مسؤول عسكري إيراني كبير اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالخداع وقال إن واشنطن تدعو للمحادثات بينما هي "تصوب مسدسا" إلى طهران، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء، الجمعة.

الوكالة نقلت عن رسول سنائي راد نائب قائد القوات المسلحة للشؤون السياسية "ما يفعله زعماء أمريكا من ممارسة الضغوط وفرض العقوبات... بينما هم يتكلمون عن محادثات هو بمثابة توجيه مسدس صوب شخص ودعوته لصداقة ومفاوضات".

سنائي تابع "سلوك زعماء أمريكا لعبة سياسية تنطوي على تهديدات وضغوط وعلى السطح إظهار رغبة في التفاوض من أجل تقديم أنفسهم في صورة سلمية وخداع الرأي العام".

إيران تباهي بقدراتها الصاروخية وتعتبر نفسها الدولة الأقوى في الشرق الأوسط خلفيات: كانت استخبارات الولايات المتحدة أشارت إلى أن إيران وضعت صواريخ على قوارب صغيرة في الخليج؛ مما يثير مخاوف من ضربها للقوات الأمريكية وأصولها أو قوات حلفائها، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، الخميس.

مؤخرا، تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "إبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

الإثنين الماضي، أجرت مقاتلات أمريكية "طلعات ردع فوق الخليج العربي" موجهة ضد إيران.

ثلاثة مسؤولين أمريكيين قالوا، الخميس، إن ترمب أبلغ مستشارين كبارا له بأنه لا يريد الزج بالولايات المتحدة في حرب مع إيران.