الاثنين 30 سبتمبر 2019 21:35
الحرس الثوري: تدمير إسرائيل لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه
قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن تدمير إسرائيل "لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".
أبرز تصريحات سلامي
- في الخطوة الأولى للثورة الإسلامية مهدنا لإمكانية تدمير الكيان الصهيوني.
- لكن في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية يجب إزالة هذا الكيان من جغرافيا العالم، وهذا الأمر لم يعد أمنية بل هدفا يمكن تحقيقه.
- علينا إعداد الحرس الثوري للعمل في ساحة واسعة النطاق.
- علينا أن نوسع قاعدة قدرتنا ونفرض التراجع على خطوط الأعداء، الذين يعانون من ضعف واضح.
- رغم العداء لإيران فإنها تزداد قوة وستخرج منتصرة على خصومها.
- يمكننا اليوم توجيه ضربة للعدو بأي حجم وقوة ودقة وفي أي مكان.
- العقوبات الاقتصادية على إيران أصبحت عديمة الأثر وغير فعالة.
موقف إيران من إسرائيل
- تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي جاءت خلال اجتماع لقادة الحرس الثوري في العاصمة طهران.
- في يونيو/ حزيران 2018، قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن "موقف" طهران ثابت من أن إسرائيل تشكل "سرطانا في الشرق الأوسط ويجب استئصاله".
- التصريحات تأتي في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط بين إيران من جهة وبين الولايات المتحدة وحلفاءها من جهة أخرى، خاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية.
- أعلن الحوثيون في اليمن تبنيهم الهجمات، لكن السعودية والولايات المتحدة حملتا إيران المسؤولية عن الهجمات، وهو ما نفته طهران.
المصدر
وكالات
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