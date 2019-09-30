إيران
الاثنين 30 سبتمبر 2019 21:35

الحرس الثوري: تدمير إسرائيل لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي
فارس
قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إن تدمير إسرائيل "لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه".
أبرز تصريحات سلامي
  • في الخطوة الأولى للثورة الإسلامية مهدنا لإمكانية تدمير الكيان الصهيوني.
  • لكن في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية يجب إزالة هذا الكيان من جغرافيا العالم، وهذا الأمر لم يعد أمنية بل هدفا يمكن تحقيقه.
  • علينا إعداد الحرس الثوري للعمل في ساحة واسعة النطاق.
  • علينا أن نوسع قاعدة قدرتنا ونفرض التراجع على خطوط الأعداء، الذين يعانون من ضعف واضح.
  • رغم العداء لإيران فإنها تزداد قوة وستخرج منتصرة على خصومها.
  • يمكننا اليوم توجيه ضربة للعدو بأي حجم وقوة ودقة وفي أي مكان.
  • العقوبات الاقتصادية على إيران أصبحت عديمة الأثر وغير فعالة.
موقف إيران من إسرائيل
  • تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي جاءت خلال اجتماع لقادة الحرس الثوري في العاصمة طهران.
  • في يونيو/ حزيران 2018، قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن "موقف" طهران ثابت من أن إسرائيل تشكل "سرطانا في الشرق الأوسط ويجب استئصاله".
  • التصريحات تأتي في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط بين إيران من جهة وبين الولايات المتحدة وحلفاءها من جهة أخرى، خاصة بعد الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية.
  • أعلن الحوثيون في اليمن تبنيهم الهجمات، لكن السعودية والولايات المتحدة حملتا إيران المسؤولية عن الهجمات، وهو ما نفته طهران.
المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
إيران
إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني

اقرأ أيضا

Thumbnail
رحيل السيسي إنقاذ للرياضة المصرية
Thumbnail
استعدادات لإحياء ذكرى مقتل خاشقجي ومساعٍ لشراء القنصلية

الأكثر قراءة

  1. استعدادات لإحياء ذكرى مقتل خاشقجي ومساعٍ لشراء القنصلية
  2. الحرس الثوري: تدمير إسرائيل لم يعد حلما بل هدفا يمكن تحقيقه
  3. وسط محاولات لعزله: جونسون ينفي تحرشه بصحفية ويتعهد بالبقاء
  4. شاهد: جماهير جزائرية تهتف "السيسي عدو الله"
  5. أول تصريحات للعاهل السعودي عن مقتل حارسه الشخصي