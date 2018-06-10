إيران
الأحد 10 يونيو 2018 19:10

الحرس الثوري الإيراني يقتل ستة أشخاص عبروا الحدود من العراق

تسنيم
نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن العميد محمد باكبور قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني أن الحرس قتل ستة وأصاب ثلاثة ممن وصفهم "بالمتشددين" بعد عبورهم الحدود من العراق.

وقال "خلال الأيام الماضية شهدنا تحركات ومحاولات تقوم بها عصابات مضادة للثورة في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية بهدف إحداث تسلل عميق".

وأوضح أن الهجوم الأول وقع الجمعة في منطقة اوشنفيه قرب الحدود مع كردستان العراق وأسفر عن "مقتل أو إصابة" سبعة مسلحين.

وأشار إلى أن الهجومين الأخرين وقعا بين السبت والأحد، أحدهما في منطقة اوشنفيه أيضا والأخر جنوبا في سارفاباد.

وأوضح باكبور أن جهود المراقبة تمكنت من تحديد هؤلاء المسلحين قبل تمكنهم من "اختراق أراضي بلادنا".

وأشار إلى العثور على كمية كبيرة من الأسلحة. لكنه لم يتهم جهة محددة بالوقوف خلف الهجمات كما لم يعط تفاصيل حول جنسية المهاجمين.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
إيران
الحرس الثوري الإير اني
اشتباكات
مسلحون
هجمات طهران

اقرأ أيضا

Thumbnail
من زنزانته: لولا دا سيلفا يتصدر نوايا التصويت في انتخابات الرئاسة
Thumbnail
عندما يخدع النظام شعبه في أزمة السد والمياه!!

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم