إيران
الخميس 24 سبتمبر 2020 16:57

الحرس الثوري الإيراني: قاعدة عسكرية بحرية جديدة على مضيق هرمز

قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
افتتح الحرس الثوري الإيراني قاعدة عسكرية بحرية جديدة في مدينة "سيريك"، المطلة على مضيق هرمز من جهته الشرقية.

وشارك القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، في مراسم الافتتاح وقال إن هذه القاعدة تقع في أهم نقطة استراتيجية بالمنطقة في مجال الشؤون الدفاعية والهجومية في المياه الخليجية ومضيق هرمز.

وأضاف أن افتتاح هذه القاعدة يعتبر نقلة نوعية في مجال تنفيذ العمليات القتالية وعمليات الاستطلاع والدفاع في المياه الخليجية، حسب تعبيره. 

وأكد أن إنشاء هذه القاعدة بدأ منذ عام 2014، ويهدف إلى الرقابة الكاملة على تحركات السفن في مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس الأربعاء، انضمام 188 طائرة مسيرة ومروحية محلية الصنع إلى أسطول القوات البحرية التابعة للحرس.

وقالت قيادة القوات البحرية في الحرس الثوري إن هذه الطائرات ستوفر إمكانية رصد التحركات البحرية في منطقة وجود قوات الحرس، واستخدامها في العمليات التي تنفذها بحرية الحرس الثوري.

وأضافت أنه تمت إزاحة الستار عن 3 طائرات مسيرة قادرة على الإقلاع والهبوط عموديا، وطائرة مسيرة أخرى تسمى "مهاجر"، وهي قادرة على قطع مسافة تتخطى 200 كيلومتر، وتنفيذ مهام في ظروف جوية صعبة.

وبالتزامن مع ذلك، قال قائد القوات البحرية بالحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، إن الحرس الثوري رصد قبل 5 أيام حاملة الطائرات "يو إس إس نيمتز" الأمريكية والمجموعة القتالية التابعة لها قبل دخولها إلى مضيق هرمز والمياه الخليجية.

وأضاف تنكسيري أن الحرس الثوري قادر على رصد كافة التحركات البحرية في مضيق هرمز والمياه الخليجية وبحر عمان عبر طائرته المسيرة.

وتزايد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018  بشكل أحادي من الاتفاق المبرم بين الدول الخمس الكبرى وألمانيا مع إيران بشأن البرنامج النووي للأخيرة.

المصدر
الجزيرة
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حسين سلامي

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