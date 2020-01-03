مقتل قاسم سليماني
الجمعة 3 يناير 2020 18:00

"الحرب العالمية الثالثة" يتصدر عالميا بعد مقتل قاسم سليماني

قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني (وسط)
مواقع التواصل
تصدر وسم "الحرب العالمية الثالثة" باللغتين العربية والإنجليزية موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من مقتل قاسم سليماني، قائد قيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفجر الجمعة، قتل سليماني وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، و8 آخرين كانوا برفقتهما في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانا يستقلانها على طريق مطار بغداد فجر الجمعة.
وتحت هاشتاغ #WWIII و   #worldwar3 و(#الحرب_العالميه_الثالثه)  غرد مئات الآلاف حول العالم، وتنوعت التغريدات بين الفرحة والخوف والسخرية وردود الفعل المتوقعة التي تحذر من احتمالية نشوب حرب في المنطقة بأسرها.


وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "انتقام مؤلم"، على خلفية مقتل سليماني.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن الولايات المتحدة تجاوزت الخط الأحمر، وأنها ستلقى رداً حازماً قريباً.

وأضاف ربيعي، أن سليماني، هو رمز للقوة الإيرانية، وأن بلاده ترى من حقها الثأر له لحماية كرامتها والدفاع عن نفسها.


وأشار إلى أن الولايات المتحدة باستهدافها الأمن القومي لإيران، ستلقى درساً قاسياً سيتذكره ترمب وكل رؤساء الولايات المتحدة.

وعقب صلاة الجمعة، شهد العديد من المدن الإيرانية، مظاهرات منددة باغتيال سليماني، وهتف المتظاهرون بهتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.

المصدر
الجزيرة مباشر
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