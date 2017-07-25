الثلاثاء 25 يوليو 2017 10:58
الحرائق تدمر 1400 هكتار من الغابات في جنوب فرنسا
قالت السلطات الفرنسية إن حرائق دمرت نحو 1400 هكتار (حوالي 3460فدانا) من الغابات في جنوب فرنسا وجزيرة كورسيكا.
وكان أكبر هذه الحرائق في قرية باستيدون في منطقة فوكلوز حيث التهمت النيران التي أججتها الرياح القوية نحو 600 هكتار من الغابات.
وجرى إجلاء مئة من السكان في قرية ميرابو ونقل أكثر من عشرة من الأحصنة في إسطبل إلى أماكن أكثر أمنا.
ووفقا للسلطات فقد وردت أنباء أيضا عن اندلاع حرائق غابات في كورسيكا بمدينة كاروس قرب نيس وفي منتجع سان تروبيه.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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