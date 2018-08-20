الاثنين 20 أغسطس 2018 08:50
الحجاج يقفون على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
يقف نحو مليوني حاج على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم بعدما قضى بعضهم يوم التروية في مشعر منى.
وقال اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحفي إن أكثر من مليوني حاج جاءوا من داخل المملكة وخارجها، لتأدية مناسك الحاج هذا العام.
ويقف الحجاج بعرفات ويؤدون صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، ثم ينفرون مع غروب شمس هذا اليوم متوجهين إلى مزدلفة ويصلون المغرب والعشاء جمع تأخير.
المصدر
الجزيرة مباشر