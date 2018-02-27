مصر
الثلاثاء 27 فبراير 2018 22:31

الحبس 6 أشهر للمطربة شيرين بتهمة "الإساءة لمصر"

شيرين عبد الوهاب
قضت محكمة مصرية (الثلاثاء) بمعاقبة المطربة شيرين عبد الوهاب، بالحبس 6 أشهر، إثر اتهامها بـ "الإساءة لمصر"، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية، إن "محكمة جنح المقطم (جنوبي القاهرة) عاقبت المطربة شيرين عبد الوهاب، غيابيا، بالحبس 6 أشهر، ودفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه (حوالي 300 دولار)، إثر اتهامها بالإساءة لمصر".

وأوضح أن المحكمة ذاتها "قضت بإلزام شيرين دفع نحو 10 آلاف جنيه (550 دولار) كتعويض مدني".

ويعد الحكم الصادر اليوم أوليًا وقابلًا للاستئناف عليه أمام المحكمة ذاتها خلال 15 يوما من تاريخ صدروه، وفق المصدر ذاته.

وفي نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي بمصر، مقطعًا مصورًا يظهر شيرين عبد الوهاب، في إحدى حفلاتها الغنائية بلبنان، ترد على واحدة من جمهورها طلبت أغنية "ما شربتش من نيلها"، قائلةً: "هيجبلك (سيصيبك) البلهارسيا (داء طفيلي ينتشر في الدول النامية في إشارة إلى تلوث نهر النيل)"، الأمر الذي اعتبره البعض إساءة للبلاد.

وعلى خلفية انتشار المقطع المصور، قررت نقابة الموسيقيين بمصر، في نفس الشهر، إيقاف شيرين عن الغناء، وإحالتها للتحقيق، واعتبرت ما قالته في حفلتها الغنائية "إساءة لمصر".

وشيرين (37 عامًا) إحدى أشهر المطربات المصريات، بدأت مشوارها الفني عام 2002، وشاركت في بعض الأفلام السينمائية والدراما المصرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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مصر
شيرين عبد الوهاب
المطربة شيرين عبدالوهاب
نهر النيل
الإساءة لمصر
حكم غيابي
محكمة جنح المقطم

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