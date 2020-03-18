الجيش المصري ينفي فرض حظر تجوال لمواجهة كورونا
وظهر اليوم تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا تظهر انتشار آليات تابعة للقوات المسلحة، في عدد من ضواحي العاصمة المصرية القاهرة. من مدينة نصر ومصر الجديدة حول منشآت القيادات العسكرية للمنطقة المركزية وبالقرب من التمركزات السكانية الكبيرة،
وحسب النشطاء، انتشرت دبابات ومدرعات عسكرية في كلذلك في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر بالجيزة، وبالقرب من منطقة الأهرامات.
وطالب المتحدث في بيان كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعدم ترويج الشائعات.
وأعلنت وزارة الصحة في مصر، الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 وتسجيل 40 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 166 إصابة، كما أعلنت الوزارة عن وضع 300 أسرة قيد الحجر الصحي في قرية بمحافظة الدقهلية بعد وفاة سيدة بفيروس كورونا.
مدرعات الجيش بدأت تنزل— wael tantawy1 (@waeltantawy13) March 18, 2020
شكلها فيها حظرتجوال
متوقع من الغد حظر التجوال في مصر والان انتشار الجيش في محيط مصر الجديده
اسلم قرار#حظر_التجوال pic.twitter.com/23DJqN5PH2