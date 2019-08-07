الأربعاء 7 أغسطس 2019 13:44
الجيش المصري ينافس في مجال تداول الحاويات
وقعت قوات البحرية المصرية أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم مع شركة هاتشيسون بورتس الصينية لإنشاء محطة تداول حاويات بميناء أبو قير
التفاصيل:
- جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وكلا من إيريك أيبي المدير العام لمجموعة هاتشيسون بورتس الصينية، وكليمينس تشينج المدير التنفيذي للشركة.
- صرح بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد توقيع مذكرة التفاهم بين القوات البحرية المصرية، وشركة هاتشيسون بورتس لإقامة محطة تداول حاويات بميناء أبوقير.
- أكد السيسي أهمية إنجاز المشروع وفقاً لأعلي المستويات الدولية لمحطات تداول الحاويات على مستوي العالم، مع الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع.
- أشار رئيس مجموعة هاتشيسون أن حجم تداول الحاويات الواردة والصادرة عبر الميناء، سيصل إلي مليون حاوية سنوياً مع اكتمال جميع مراحل المحطة.
ميناء أبو قير
- يقع ميناء أبو قير البحري على شواطئ البحر الأبيض المتوسط غرب مدينة الإسكندرية، قريبا من ميناءي الإسكندرية والدخيلة.
- تدير القوات البحرية الميناء التجاري الذي يتمتع بمزايا نسبية، منها الموقع الجغرافي المتوسط، وانخفاض الرسوم المقررة للميناء عن باقي الموانئ.
مشروعات داعمة
- بدأت القوات البحرية عملية تطوير شامل للميناء بإضافة أكثر من رصيف عملاق لتحويله إلى ميناء عالمي تخصصي للبضائع.
- بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ طريق محور ميناء أبو قير – الطريق الساحلي في سبتمبر/ أيلول الماضي لتسهيل الوصول والخروج من الميناء.
- ازداد تدخل الجيش المصري في الأنشطة الاقتصادية المدنية منذ انقلاب يوليو 2013 الذي قاده الرئيس الحالي.
- تضاعفت إيرادات شركات الإنتاج الحربي من الأنشطة المدنية في عام 2018 إلى نحو 15 مليار جنيه، وهو خمسة أضعاف ما كانت عليه عام 2013.
- جعلت الامتيازات للقطاعات التي يعمل بها الجيش في الاقتصاد المدني، المنافسة معه شبه مستحيلة.
إمبراطورية اقتصادية
- تحدثت تقديرات عن وصول حجم الأنشطة المدنية للجيش لما يزيد عن 60% من إجمالي الاقتصاد المصري وفقا لما نشرته صحيفة واشنطن بوست، بينما يُصر السيسي في تصريحاته على أنها لم تتجاوز 2%.
- قال معهد التمويل الدولي في تقرير العام الماضي: إنه لتحقيق النمو المستدام، يجب أن تواصل مصر إجراء الإصلاحات الهيكلية بما في ذلك الحد من دور الدولة والجيش في الاقتصاد.
- يوجد في مصر 15 ميناء تجاريا تتبع وزارة النقل، إضافة إلى 33 ميناء تخصصيا (تعدين – بترول – سياحة – صيد)
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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