مصر
الأحد 30 أغسطس 2020 22:13

الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 7 عسكريين بشمال سيناء (فيديو)

يواجه الجيش المصري تحديات جسيمة في سيناء ويفقد مزيدًا من الجنود
يواجه الجيش المصري تحديات جسيمة في سيناء ويفقد مزيدًا من الجنود
مواقع التواصل
أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم 3 ضباط، وقتل 77 مسلحا في عمليات بمحافظة شمال سيناء (شمال شرق).

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، قال فيه إنه يستعرض جهود مواجهة "البؤر الإرهابية بشمال سيناء خلال المدة من 22 من يوليو/تموز الماضي، إلى اليوم الأحد 30 من أغسطس/آب 2020".

وقال إنه "تم تدمير 317 وكرا للمواد المتفجرة بشمال سيناء و10 عربات دفع رباعي للعناصر الإرهابية".

وأشار البيان إلى مقتل 77 "عنصرا تكفيريا (يطلق عادة على المسلحين بسيناء) يتخذون من الملاجئ أوكاراً لهم"، من دون تفاصيل.

وتابع: "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة تم استشهاد وإصابة 3 ضابط و4 جنود بمناطق العمليات".

وأضاف البيان أنه تم "تدمير عدد 317 وكراً وملجأً ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر".

وذكر البيان أنه تم "استهداف وتدمير عدد 10 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن ذلك "يأتي تزامنا مع قيام القوات البحرية بتكثيف أعمال التمشيط والتفتيش بمسرح عمليات البحرين المتوسط والأحمر لتأمين الأهداف الاقتصادية وتأمين الشريط الساحلي ضد أي تهديدات، كذلك تفعيل إجراءات الأمن البحري داخل مياهنا الإقليمية".

وبين الحين والآخر، يعلن الجيش المصري، مقتل عدد من العناصر المسلحة بشمال سيناء، لاسيما مع بدء عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/شباط 2018، ضد تنظيمات إرهابية.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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