مصر
الثلاثاء 13 يونيو 2017 18:08

الجيش المصري يعلن تدمير نفق على حدود غزة

الجيش المصري يواصل تدمير الأنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة
الجيش المصري يواصل تدمير الأنفاق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة
أرشيف
أعلن الجيش المصري (الثلاثاء) اكتشاف وتدمير نفق "رئيس" على الشريط الحدودي بمحافظة شمال سيناء (شمال شرقي البلاد) المحاذي لحدود قطاع غزة.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء تمكنت من اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي على عمق 10 أمتار مبطن بالخشب وبداخله كابلات وسماعات اتصال".

وأضاف أنه تم "اكتشاف وتدمير فتحتي نفق فرعية بعمق حوالي 20 مترا يستخدم لتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المهربة"، دون تفاصيل.

وبهذا النفق يكون الجيش المصري قد دمر 30 نفقًا على الحدود مع قطاع غزة منذ منتصف يناير/كانون ثانٍ الماضي، وفق بيانات رسمية.

ومنذ منتصف سبتمبر/ أيلول 2015، بدأ الجيش المصري ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي، بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله، بالتوازي مع عمليات عسكرية تشهدها محافظة شمال سيناء ومدينة رفح المصرية ضد مسلحين تستهدف مقرات أمنية وعسكرية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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مصر
الجيش المصري
قطاع غزة
أنفاق
تهريب أسلحة
مواد مهربة

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