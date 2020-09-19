انفجار بيروت
السبت 19 سبتمبر 2020 16:42

الجيش اللبناني يعثر على 1.3 طن من المفرقعات بمرفأ بيروت

عناصر من قوى الأمن البنانية في موقع انفجار مرفأ بيروت
رويترز
قال الجيش اللبناني إنه عثر على 1.3 طن من المفرقعات أثناء بحث في مرفأ بيروت الذي دمره الشهر الماضي انفجار هائل ناجم عن تخزين سيئ لكمية كبيرة من المواد الكيماوية.

وقال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني أمس، الجمعة : "في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوغراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر".

وأضاف "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم إتلافها والتخلص منها".

انفجار بيروت

ودمر انفجار ضخم في الرابع من أغسطس/آب مرفأ بيروت وجزءا من وسط المدينة وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا، وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.

ودُمرت المستودعات وصوامع الحبوب الخرسانية بالمرفأ جراء الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة اللبنانية في ذلك الوقت.

كان الجيش اللبناني قد قال في الثالث من سبتمبر/أيلول إنه عثر أيضا على 4.35 طن من نترات الأمونيوم قرب مدخل مرفأ بيروت وذكر حينها أنه يتعامل معها.

المصدر
رويترز
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مستودعات

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