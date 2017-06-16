تنظيم الدولة
الجمعة 16 يونيو 2017 10:34

الجيش الروسي يقول إنه ربما قتل البغدادي في غارة جوية

أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في العراق والشام
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في العراق والشام
أرشيف
نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع قولها إنها تتحقق من معلومات تفيد بأن ضربة جوية روسية قرب مدينة الرقة السورية ربما قتلت أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة في أواخر مايو.

ونقلت الوكالات عن الوزارة اليوم الجمعة أن الضربة الجوية استهدفت اجتماعا لقيادات تنظيم الدولة ووقعت يوم 28 مايو أيار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الوزارة "في ضوء المعلومات التي يجري التحقق منها حاليا عبر عدة قنوات كان زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي الذي قتل في الضربة الجوية حاضرا في الاجتماع".

المصدر
رويترز
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أبو بكر البغدادي
تنظيم الدولة
روسيا
الرقة
سوريا
ضربة جوية

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