الصراع في سوريا
الاثنين 9 أبريل 2018 11:20

الجيش الروسي: إسرائيل نفذت الضربات على مطار التيفور السوري    

بشار الأسد خلال زيارته قاعدة روسية
بشار الأسد خلال زيارته قاعدة روسية
رويترز
قال الجيش الروسي إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مطار التيفور العسكري التابع لجيش النظام السوري بين حمص وتدمر في وسط سوريا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع أن "طائرتين إف-15 تابعتين للجيش الاسرائيلي قصفتا المطار بثمانية صواريخ موجهة عن بعد من الأراضي اللبنانية بدون دخول المجال الجوي السوري".

وأشارت الوزارة إلى أن طائرات الدفاع الجوي السوري دمّرت خمسة صواريخ من أصل ثمانية، فيما سقطت الضواريخ الثلاثة الأخرى على "الجهة الغربية من المطار". وأوضحت أنه "لم يصب أي مستشار روسي موجود في سوريا في هذا الهجوم".    

وقُتل 14 مقاتلاً على الأقل من بينهم إيرانيون في الضربة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وشنّت إسرائيل خلال الأشهر الماضية عددا من الغارات على قواعد للنظام السوري وحلفائه في سوريا.

ورفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق على الغارة على مطار التيفور.

وفي وقت لاحق الإثنين، ذكر مصدر عسكري سوري أن إسرائيل شنت الضربة الجوية على مطار التيفور العسكري في محافظة حمص في وسط البلاد، وفق ما نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية. 

المصدر
فرانس برس
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