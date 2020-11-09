الجيش التركي يواصل تدريب قوات الوفاق الليبية (فيديو)

يواصل الجيش التركي تدريب مجموعات من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، في 5 مراكز داخل ليبيا من أجل الارتقاء بقدراتهم القتالية.

وتستمر تركيا في تقديم الدعم إلى ليبيا في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والاستشارة العسكرية، في إطار التزامها بالاتفاق المبرم مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وبحسب مصادر أمنية تركية، استفاد حتى الآن أكثر من ألفي جندي ليبي من التدريبات المقدمة في مجالات استخدام أنظمة الدفاع الجوي وإطلاق قذائف الهاون، والتخلص من الألغام وتنفيذ مهام المراقبة المتقدمة".

وأفادت المصادر باستمرار تدريب أكثر من 200 فرد تابعين لقوات الوفاق.

Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz.https://t.co/NJaQRzVXce pic.twitter.com/GqCc8RcV1i — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2020

وتقدم القوات التركية دورات متنوعة مثل "الضفادع البشرية"، إضافة إلى تدريبات موجهة لخفر السواحل.

بينما يشارك حاليا 30 فردا من وزارة الداخلية الليبية أيضا في تدريبات على العمليات الخاصة، ومن المقرر مشاركة 500 آخرين في وقت لاحق.

وأضافت المصادر "سنواصل تقديم المساعدة الإنسانية والدعم الاستشاري، وهدفنا هو ضمان سلامة الأراضي الليبية ووقف إطلاق النار المستدام الذي يضمن السلام والاستقرار في ليبيا".

تدريبات في تركيا

والشهر الماضي، بثت عملية "بركان الغضب" التابعة لقوات حكومة الوفاق، مقطع فيديو يصور مشاهد من تدريبات القوات الخاصة الليبية في تركيا.

ويتم تدريب بعثة من قوات الوفاق قوامها 160 فردا ضمن برنامج تدريبي شامل يستمر لخمسة أشهر.

ويتضمن البرنامج التدريب على أساليب القتال المختلفة واقتحام الأبنية المحصّنة ومناورات بالذخيرة الحية تُحاكي أجواء المعارك الحقيقية وتدريبات على الرماية واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وكان وزير الدفاع الليبي، صلاح الدين علي النمروش، أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن وزارته بدأت مع الجانب التركي تنفيذ برامج لبناء وتطوير قوات الوفاق.

وأضاف النمروش "بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة".

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوات حكومة الوفاق، أن 160 من أفرادها يواصلون تلقي التدريب في تركيا، ضمن برنامج شامل يستمر خمسة أشهر، بموجب اتفاقية التدريب العسكري والتعاون بين البلدين.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية.

وتنفيذا لمذكرة التعاون الأمني، تدعم تركيا حكومة الوفاق في مواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعومة من دول عربية وأوربية، والتي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.