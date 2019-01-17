الخميس 17 يناير 2019 21:36
الجيش الباكستاني يطلب من ضباطه الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي
قالت وكالة الأنباء الألمانية إن الجيش الباكستاني طلب من ضباطه الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية "مخاوف أمنية".
التفاصيل:
- الوكالة نقلت عن مصادر باكستانية أن المئات من ضباط الجيش انسحبوا من مجموعات الدردشة على تطبيق الرسائل القصيرة "واتساب" وأغلقوا حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
- المصادر قالت إنه صدرت أوامر للضباط بالابتعاد عن كافة منصات التواصل الاجتماعي، حتى ولو بغرض التواصل الخاص، وذلك بعد اجتماع لقادة الجيش الأسبوع الماضي.
- لم يوضح القادة على وجه الدقة طبيعة هذه "المخاوف الأمنية".
- القرار يأتي في أعقاب سلسلة من التصريحات الصادرة عن رئيس أركان الجيش قمر باجوا التي اتهم فيها وسائل التواصل الاجتماعي بالمسؤولية عما يعتبره الجيش "حربا من الجيل الخامس" أو "هجين" ضد باكستان.
- الوكالة قالت إن الجيش الباكستاني يرى أن "وكالات الاستخبارات المعادية" تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لبناء تصور سلبي عن الجيش، بين الشباب.
المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
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