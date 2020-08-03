الجولان المحتلة
الاثنين 3 أغسطس 2020 13:09

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجموعة مسلحة بالجولان السوري المحتل (فيديو)

لقطة من الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي للعملية المزعومة في الجولان
مواقع التواصل
قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مجموعة مسلحة على حدود الجولان السوري المحتل بينما يواصل استنفار قواته على حدود لبنان تحسبا لرد محتمل من حزب الله بعد مقتل أحد عناصره مؤخرا في سوريا.

وفجر اليوم الاثنين، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قوة من وحدة مجلان أحبطت محاولة خلية مكونة من 4 أفراد لزرع عبوة ناسفة على خط وقف إطلاق النار جنوب مرتفعات الجولان المحتلة. ونشر فيديو للعملية المزعومة.

وأضاف البيان أن القوة العسكرية أطلقت النار من البر والجو، باتجاه أفراد المجموعة وقضت عليهم، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات بين الجنود الإسرائيليين.

ويرى الجيش الإسرائيلي أن النظام السوري مسؤول عن أي عمل ينطلق من أراضيه ضد إسرائيل، مؤكدًا أن قواته في جاهزية عالية وستبقى على أهبة الاستعداد.

يأتي هذا التطور في ظل تأهب إسرائيلي على الحدود مع لبنان وسوريا تحسبًا لعملية محتملة قد ينفذها حزب الله ردا على مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي قرب مطار دمشق الدولي مؤخرًا.

كما يأتي بعد أقل من أسبوع من إعلان الجيش الإسرائيلي إحباط تسلل عناصر من حزب الله في مزارع شبعا، الأمر الذي نفاه حزب الله.

وفي إطار الاستنفار المتواصل لليوم العاشر، أقام الجيش الإسرائيلي تجمعًا جديدًا للمدفعية الثقيلة في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان، حيث دفع بقطع من المدفعية وأقام معسكرا متنقلا لجنوده في المكان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد نشر تجمعات في مناطق عدة على الحدود إلى جانب غرف متقدمة لإدارة التحركات العسكرية، بينما يعيش لبنان حالة هدوء حذر.

وفي وقت سابق صرح مصدر عسكري إسرائيلي للجزيرة، بأن إسرائيل لا تسعى للانجرار إلى مغامرة في لبنان ومواجهة مع حزب الله، لأن أولويتها هي منع إيران من التمركز عسكريا في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي أكد استعداده لكل الاحتمالات.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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