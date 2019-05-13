الجيش الأمريكي يحقق في تخريب السفن بطلب من الإمارات

مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قال إن الجيش الأمريكي يساعد في التحقيقات المتعلقة بحادث تخريب السفن قبالة إمارة الفجيرة

نقلت "رويترز" عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي يساعد في التحقيقات المتعلقة بحادث تخريب السفن قبالة إمارة الفجيرة وذلك بناء على طلب من حكومة الإمارات.

وبعد 24 ساعة ما زال الغموض يسود بشأن ملابسات هذا الهجوم، وكيفية استهداف هذه السفن وطبيعة ما سمّيت عمليات تخريبية.

الهجوم استهدف ناقلتين سعوديتين:

وكالة الأنباء السعودية كانت قد نقلت عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله إن الهجوم استهدف ناقلتين سعوديتين قرب الفجيرة دون أن تنجم عنه أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود.

ذكرت الوكالة أن أربع سفن تجارية تعرضت لعمليات تخريب في المياه الاقتصادية الإماراتية فيما كشفت وكالة الأنباء الألمانية أن سفينتين منهما ترفعان علم السعودية بينما ترفع واحدة علم الإمارات وأخرى علم النرويج.

وتجمع الروايتان السعودية والإماراتية أنه لا خسائر في الأرواح ولا تسرب للوقود جراء الهجوم، بل أضرار مادية بالغة دون أن توجها أي اتهام.

مرافىء الفجيرة (رويترز)

ما الذي حدث؟

ظهر، أمس الأحد، الساعة 11 صباحا، ذكرت وسائل إعلام عربية أن انفجارات قوية هزت ميناء إمارة الفجيرة على بحر عمان بين الساعة الرابعة والسابعة فجرا متسببة بحرائق في بعض السفن الراسية هناك.

عند الساعة الواحدة والربع من ظهر نفس اليوم، نفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أنباء وقوع الانفجارات مؤكدا أن الحركة فيه طبيعية مطالبا وسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.

بعد ست ساعات، عند الساعة السابعة وثلاثة وعشرين دقيقة، عادت وزارة خارجية دولة الإمارات لتؤكد تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريبية في المياه الاقتصادية التابعة لها قبالة سواحل إمارة الفجيرة.

أول المعلقين على الحادثة كان رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني الذي وصف تفجيرات الفجيرة بالدليل على هشاشة الأمن جنوب مياه الخليج.

بعد 24 ساعة وعند الساعة السادسة صباحا تنضم السعودية للإفصاح من خلال وزير الطاقة فيها أن ناقلتا نفط سعوديتان تعرضتا لأعمال تخريبية في هجوم الفجيرة، وان أضرار بالغة لحق بهيكل السفينتين.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يعلن مطالبة بلاده بالتحقيق في الحادثة لما لها من تأثير سلبي على أمن النقل البحري محذرا مما وصفها بالمؤامرات لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

عند الساعة الثامنة والنصف صباحا صدر بيان من خارجية السعودية واصفا ما حدث بأنه تهديد لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وأن انعكاسه سيكون سلبيا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

عصر الإثنين قال رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني إن الحادثة قد تكون من تخطيط طرف ثالث بهدف ضرب الأمن بمنطقة حساسة وأن الولايات المتحدة وإيران قادرتان على إدارة الازمة لكن بإمكان طرف ثالث خلط الأوراق فيها وأن دول المنطقة برمتها ستتأذى من تحول مياه جنوب الخليج لمنطقة عسكرية

وتأتي هذه التطورات في وقت ترقب فيه طهران التصعيد المتزايد في الخليج بعد دفع الولايات المتحدة الأمريكية بقوات لها في سياق ضغوطها على إيران.