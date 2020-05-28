ليبيا
الخميس 28 مايو 2020 14:42

الجيش الأمريكي: روسيا أرسلت 14 طائرة إلى ليبيا لدعم حفتر

طائرات ميج 29 الروسية
رويترز
قال الجيش الأمريكي أمس الأربعاء إن أفرادا من الجيش الروسي نقلوا طائرات ميغ-29 وسوخوي-24 إلى قاعدة جوية ليبية ترافقها طائرات روسية مقاتلة، ما قد يكون له أثر كبير على الحرب في ليبيا.

وتدعم موسكو قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في صراعها مع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وتخضع ليبيا لحظر سلاح تفرضه الأمم المتحدة.

ونفى المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري وصول طائرات جديدة، واصفا ذلك بأنه شائعات إعلامية وأكاذيب.

كان المسماري قد قال الأسبوع الماضي إن قوات حفتر أعادت تأهيل أربع طائرات ليبية قديمة وأعلن عن بدء حملة جوية كبيرة جديدة.

وقال عضو بالبرلمان الروسي في وقت سابق يوم الأربعاء إن روسيا لم ترسل أي أفراد من الجيش إلى ليبيا وإن مجلس الاتحاد، المجلس الأعلى بالبرلمان، لم يتلق أي طلب للموافقة على ذلك.

ويوم الثلاثاء، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا إن روسيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى ليبيا عبر سوريا لدعم مرتزقة روس يقاتلون إلى جانب قوات حفتر.

وأضافت أن الطائرات أعيد طلاؤها في سوريا لإخفاء أنها تابعة لسلاح الجو الروسي.

وأضاف الجيش الأمريكي في سلسلة تغريدات على تويتر يوم الأربعاء أن الطائرات قادها أفراد من الجيش الروسي ورافقتها إلى ليبيا طائرات مقاتلة روسية، بينما يشير إلى مستوى أعلى من التدخل تمارسه موسكو.

وأفادت التغريدات أن الطائرات هبطت أولا في طبرق في شرق ليبيا ثم انتقلت إلى الجفرة في وسط ليبيا وهي معقل لقوات حفتر. وأضافت أن 14 طائرة مقاتلة روسية أخفيت معالمها وصلت إلى الجفرة.

انتكاسات حفتر

وتعرض حفتر لسلسلة من الانتكاسات العسكرية في الفترة الأخيرة أثناء هجوم شنه للسيطرة على العاصمة طرابلس. ويوم السبت قال عميد بلدية بني وليد الواقعة جنوبي طرابلس إن مقاتلين روسا نقلوا جوا إلى خارج البلدة بعدما غادروا الخطوط الأمامية على مشارف العاصمة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الأربعاء إن الوضع في ليبيا مقلق للغاية وحذر من أن السيناريو السوري يتكرر هناك

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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الجيش الأمريكي
طائرات روسية
حفتر

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