"الجهاد" تنفي صحة اعترافات فلسطيني حول دوره بمظاهرات رحيل السيسي

القناة قالت إن طافش "أحد خلايا سرايا القدس"

نفت حركة الجهاد الإسلامي صحة أقوال شاب فلسطيني، معتقل بمصر، حول دوره بالاحتجاجات الأخيرة التي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التفاصيل الحركة قالت في بيان نشرته اليوم الأربعاء، على موقعها: "طالعنا تلفزيون (mbc مصر)، بعرض تسجيل لأحد المعتقلين الفلسطينيين، يقول فيه إنه كان مرسلا قبل يوم من أحداث مصر الأخيرة، لينقل الأخبار وما سيحدث في الشارع المصري... وأن المعتقل يقول إنه وصل بتكليف من المسؤولين قبل اليوم المحدد من المظاهرات حتى يغطي الأخبار ويدعم الثورة".

الحركة ذكرت أن المعتقل ويدعى "أشرف سعد طافش"، هو أحد أعضائها، لكنها أضافت إنه "وصل إلى القاهرة قبل يوم واحد من المظاهرات، بغرض السفر إلى بلد آخر للدراسة".

الحركة أضافت: "تم اعتقاله بحسب وسائل الإعلام المصرية، وقد تم عرضه في فيديو مسجل على قناة (mbc مصر)، ليقول بإنه كان مرسلاً قبل يوم واحد لينقل الأحداث بهدف دعم الثورة".

بيان الحركة قال: "نعلن وبكل المسؤولية الكاملة أن ما ورد في التسجيل غير صحيح، وهذا يسيء إلى مصر، لأنه لا يجوز، ولا نقبل أن يتم اتهامنا بهذه الطريقة".

البيان: "لا نعمل، ولا نسعى لخلق إشكالات أو تدخل في أي شأن داخلي لأية دولة كانت، هذا بالإضافة إلى أن لدينا ما يكفينا من صراع مع العدو الصهيوني".

طالبت الحركة المسؤولين المصريين باتخاذ "الإجراءات اللازمة لرفع الظلم الذي وقع على مواطن فلسطيني بريء، والمراجعة والتدقيق فهذا أقرب إلى العدل".

خلفيات عرض إعلامي مصري في برنامجه المذاع عبر فضائية "mbc مصر" السعودية مقاطع فيديو، لما قال إنه "اعترافات لبعض العناصر المتورطة في التآمر على مصر خلال الفترة الأخيرة".

في أحد المقاطع، قال الشاب الفلسطيني، أشرف طافش، إنه "انضم لتنظيم الجهاد الإسلامي عام 2013 في مجال جمع المعلومات وإنه جاء بتكليفات من المسئولين للسفر لمصر لمراقبة الموقف، وذلك قبل يوم من المظاهرات المزعومة".

أضاف طافش باللهجة المحلية: "عشان (كي) نبلغ الموقف ونعرف التطورات، عشان نقدر ندعم الثورة".

ارتفع عدد المعتقلين في مصر على خلفية المظاهرات التي تنادي برحيل السيسي إلى 1298 شخصا بحسب المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (غير حكومي).

خرجت تلك التظاهرات يومي الجمعة والسبت في شوارع العاصمة وبعض المدن المصرية على خلفية دعوة أطلقت على منصات التواصل الاجتماعي واتهامات بالفساد وجهت له ولبعض قيادات الجيش.

جاءت التظاهرات تلبية لدعوة محمد علي المقاول المصري المقيم في إسبانيا، وطالب "علي" المصريين بتنظيم تظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل في الميادين العامة.