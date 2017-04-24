ليبيا
الاثنين 24 أبريل 2017 21:45

الجنائية الدولية تأمر باعتقال التهامي خالد رئيس جهاز أمن القذافي

التهامي خالد الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي
أمرت المحكمة الجنائية الدولية (الاثنين) باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد قائلة إنه مشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت المحكمة في بيان إن خالد كان له دور في قمع المعارضة إبان حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وقال البيان إن القضاة أقروا المذكرة الصادرة عام 2013 بحق التهامي في تهم منها التعذيب والاضطهاد، ذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
محكمة الجنايات الدولية
ليبيا
التهامي
القذافي
جرائم حرب
جرائم ضد الإنسانية

اقرأ أيضا

Thumbnail
العراق: الجيش يستعيد 70% من الجانب الغربي للموصل
Thumbnail
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء سلامة 400 ألف شخص في الرقة

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء