الاثنين 24 أبريل 2017 21:45
الجنائية الدولية تأمر باعتقال التهامي خالد رئيس جهاز أمن القذافي
أمرت المحكمة الجنائية الدولية (الاثنين) باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد قائلة إنه مشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة في بيان إن خالد كان له دور في قمع المعارضة إبان حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وقال البيان إن القضاة أقروا المذكرة الصادرة عام 2013 بحق التهامي في تهم منها التعذيب والاضطهاد، ذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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