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السبت 8 أبريل 2017 22:54

الجزيرة مباشر تستضيف أبطال مسلسل "أرطغرل" الأحد

أبطال مسلسل أرطغرل يحلون ضيوفا على شاشة الجزيرة مباشر
تستضيف الجزيرة مباشر أبطال المسلسل التاريخي التركي أرطغرل ضمن نافذتها المسائية في العاشرة والنصف مساء الأحد 9 من أبريل/ نيسان.

وتستضيف شاشة الجزيرة مباشر الفنان التركي جاويد شيتين جونر الذي اشتهر بشخصية الفارس دوغان و يصحبه الفنان  آيبرك بيكجان الذي يظهر في المسلسل بشخصية آرتوك بيك طبيب قبيلة الكايا و مستشار أرطغرل المقرب منه .

و دوغان ألب هو الفارس القوي الذي أسند له أرطغرل مهمات عديدة، و اكتسب تعاطفا كبيرا في الحلقة الأخيرة التي أذيعت الأسبوع الماضي بعد مقتله في كمين نصبه له الصليبيون بمعاونة أورال، الذي يظهر المسلسل خيانته لقبيلته تشافدار و شقيقه علي يار الذي بايعته القبيلة سيدا لها، لكن أورال رأى نفسه أولى بالسيادة ما دفعه للتحالف مع القائد الصليبي  فاسليوس حاكم قلعة كاراجيسار ضد أرطغرل و قبيلتي كايا و تشافدار  طبقا لأحداث المسلسل التاريخي.

المصدر
الجزبرة مباشر

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