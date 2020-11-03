الأربعاء 4 نوفمبر 2020 00:10
الجزيرة مباشر تروي قصة صعود ترمب للرئاسة(فيديو)
رصدت الجزيرة مباشر قصة صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عشية انتخابات الرئاسة التي يخوضها للمرة الثانية للفوز بدورة جديدة في ظل مواجهة قوية من منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وعلى الرغم من تعثر ترمب مرات عدة في عالم المال والأعمال إلا أنه تمكن في كل مرة من أن يقف على قدميه في كل مرة بعدها.
ويترقب الأمريكيون والعالم إذا ما كان الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة سيتمكن من الفوز بولاية ثانية أم أن عثرته هذه المرة ستقضي عليه.
المصدر
الجزيرة مباشر