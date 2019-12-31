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الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 23:26

"الجزيرة مباشر" تحيي العام الجديد بـ"أصوات من عالم آخر" [فيديو]

اختارت "الجزيرة مباشر" شعار "أصوات من عالم آخر" لتغطية احتفالات العام الميلادي الجديد.

ويعكس الشعار التناقض بين الاحتفالات التي يتناقلها الإعلام العالمي في مختلف أنحاء العالم وبين المعاناة التي يعيشها الكثير من المنسيين في مختلف أنحاء الأرض من سوريا إلى الروهينغيا.

في هذه التغطية تنقل لكم "الجزيرة مباشر" قصص لكفاح السوريين في إدلب وسط لهب القصف وبرد الشتاء.

كما تنقل من فلسطين قصص كفاح ضد الاحتلال في الضفة والقدس المحتلة ومعاناة الحياة اليومية في غزة المحاصرة.

ومن فلسطين إلى اليمن والسودان وتونس وباريس وواشنطن ننقل لكم نماذج نجاح لم تظهر من قبل.

المصدر
الجزيرة مباشر
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