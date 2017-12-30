السبت 30 ديسمبر 2017 18:17
الجزيرة مباشر تحاور "تجار الغرق" في مصر
تعرض قناة الجزيرة مباشر الأربعاء المقبل الثالث من يناير/ كانون الثاني لقاءات خاصة مع عاملين في مجال الهجرة غير النظامية من مصر عبر البحر المتوسط.
وستعرض اللقاءات ضمن النافذة المسائية الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة السادسة بتوقيت غرينتش.
وتعتبر مصر محطة رئيسية لعصابات تهريب المهاجرين غير النظاميين، إذ تغادر مراكب صيد متهالكة موانئ دمياط أو الإسكندرية وعلى متنها مهاجرون باتجاه إيطاليا أو اليونان، في حين يفضل العديد منهم تقصير مسافة العبور انطلاقا من ليبيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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