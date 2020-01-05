الأحد 5 يناير 2020 21:43
الجزيرة مباشر برفقة "صائدة البمبان": واجهت الموت واعتقلت 5 مرات (فيديو)
قالت رفقة عبد الرحمن، التي عرفت خلال أحداث الثورة السودانية باسم "صائدة البمبان" أو قنابل الغاز المسيل للدموع، إنها كانت معرضة لانفجار القنابل لكنها لم تخف من الموت.
وأضافت رفقة في لقاء مع الجزيرة مباشر أن مشاركتها في الثورة وإحداث التغيير بدأ منذ عام 2013 بعد حالات الوفاة بسبب استنشاق الغاز، خاصة لدى كبار السن.
وقالت رفقة لموقع الجزيرة مباشر إن أمها كانت ترفض مشاركتها في الثورة بعد أن اعتقالها خمس مرات من قبل جهاز الأمن، لكنها كانت تصر على المشاركة في التظاهر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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