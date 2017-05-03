شبكة الجزيرة الإعلامية
الأربعاء 3 مايو 2017 23:20

الجزيرة تنظم مؤتمر "مستقبل الإعلام" التقني

تنظم شبكة الجزيرة الإعلامية مؤتمراً عالمياً متخصصاً في تقنيات الإعلام والبث التلفزيوني، هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يومي 10 و11 مايو أيار 2017 بالدوحة.

 تحت عنوان: "مستقبل الإعلام – قمة الرواد".

ويجمع المؤتمر ممثلي مؤسسات إعلامية، ومسؤولين من كبريات الشركات التقنية العاملة في مجال الحلول الرقمية والابتكارات، للاطلاع على آخر التقنيات المستخدمة في مختلف مجالات العمل الإعلامي، وأبرز التحديات التي تواجه الإعلاميين لمواكبة التطور التقني المتسارع. ويتيح المؤتمر فرصة مهمة للتعارف وتبادل الخبرات، بين نخبة من العاملين في مجالي التقنية والإعلام.

وقال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، "إن هذه الفعالية تمثل فرصة فريدة لمسؤولي المؤسسات الإعلامية والعاملين في الصحافة لمناقشة الأفكار المتعلقة بأحدث التقنيات ذات الصلة بعملهم، والتوجيهات الخاصة بآخر الابتكارات التكنولوجية في مجال البث التلفزيوني والإعلام الرقمي، كما تمكن من استشراف مستقبل غرف الأخبار، والتغيرات المتوقعة في طبيعة عملها، في ظل التطور التقني المتسارع الذي تشهده صناعة الإعلام".

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
مؤتمر
تقنيات
الجزيرة
الدوحة

اقرأ أيضا

Thumbnail
مقتل وزير صومالي برصاص حرس القصر الرئاسي
Thumbnail
تيلرسون: عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء