الاثنين 3 سبتمبر 2018 14:15
الجزيرة تندد بأحكام السجن بحق صحفيي "رويترز" في ميانمار
نددت شبكة الجزيرة الإعلامية بأحكام السجن التي أصدرتها محكمة بماينمار بحق الصحفيين وا لوني وكياو سويوو العاملين بوكالة رويترز للأنباء.
- شبكة الجزيرة الإعلامية حثت كل المهتمين بحرية الإعلام وحق الوصول إلى المعلومة على المشاركة في حملتها الدولية لحماية الصحافة الساعية لتسليط الضوء على ما يتعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية من تعديات وتضييق.
- الجزيرة طالبت بالإفراج عن كل الصحفيين المعتقلين في أنحاء العالم، ومنهم المصور البنغلاديشي شهيدو العالم، والزميل محمود حسين، صحفي الجزيرة المعتقل في مصر منذ أكثر من 620 يوماً دون تهم.
معلومات أساسية
- تعود وقائع القضية إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما تم توقيف الصحفيين بتهمة انتهاك أسرار الدولة بعدما حصلا على وثائق سرية خلال إجرائهما تحقيقا حول اضطهاد أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار. وأصدرت محكمة اليوم قرارا بحبسهما 7 سنوات.
- قال الصحفيان للمحكمة إن اثنين من مسؤولي الشرطة سلموهما أوراقا في مطعم بشمال العاصمة يانغون قبل لحظات من قيام ضباط آخرين باعتقالهما.
- شهد أحد شهود الشرطة أن اجتماع المطعم كان دسيسة للإيقاع بالصحفيين لمنعهما أو معاقبتهما على تقاريرهما عن القتل الجماعي لمسلمي الروهينغيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
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