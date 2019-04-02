"الجزيرة" تطالب السلطات المصرية بوقف استهداف الصحفيين

ما زالت السلطات المصرية تعتقل الزميل محمود حسين منذ أكثر من عامين، من دون محاكمة، رغم بيانات التنديد والشجب التي أصدرتها مؤسسات إعلامية وحقوقية ومنظمات دولية من بينها الأمم المتحدة.