شبكة الجزيرة الإعلامية
الأربعاء 3 يناير 2018 00:02

الجزيرة تستنكر محاولات تشويه مصداقيتها

شبكة الجزيرة
حذرت شبكة الجزيرة الإعلامية من محاولات مجموعات وأشخاص للنيل من مصداقيتها.

وقالت الشبكة في بيان إنه " نمى إلى علم شبكة الجزيرة الإعلامية محاولات بعض المجموعات وأشخاص للنيل من مصداقية الشبكة، وذلك بإنشائهم حسابات وهمية ومضللة على منصات التواصل الاجتماعي لنشر أخبار مفبركة وغير صحيحة."

وذكرت شبكة الجزيرة الإعلامية أن أحدث المحاولات هي إنشاء حساب وهمي @Aljazeerairan على موقع تويتر لنشر معلومات مضللة وأخبار مفبركة حول الاحتجاجات الجارية في إيران.

وتستنكر شبكة الجزيرة الإعلامية هذه المحاولات الجائرة على هويتها ومهنيتها، وشرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر تويتر لإغلاق الحساب الوهمي.

وتدعو شبكة الجزيرة الإعلامية متابعيها إلى اليقظة بشأن هذه الحسابات المزيفة. وتجدد الشبكة لمتابعيها التزامها تقديم محتوى موضوعي محايد على كافة منصاتها الإعلامية.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
شبكة الجزيرة الإعلامية
إيران
وسائل تواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
شرطة ألمانيا تتهم مشرعة بالتحريض بعد تغريدة معادية للمسلمين
Thumbnail
السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر 3 أشهر أخرى

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم