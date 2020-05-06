فيروس كورونا
الأربعاء 6 مايو 2020 23:41

الجزائر: وداع مؤثر لطبيب توفي بفيروس كورونا (فيديو)

الطبيب الجزائري الراحل كمال معرف مع طفليه
الطبيب الجزائري الراحل كمال معرف مع طفليه
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو يظهر كيف ودّع أطباء ومستخدمو الصحة في أحد المستشفيات زميلهم المتوفى بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وودع زملاء الطبيب كمال معرف في مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج شرقي الجزائر بالتكبير والزغاريد.

ونشر مدونون عبر فيسبوك تعازيهم لعائلة الراحل، واعتبروه أحد شهداء الجيش الأبيض، الذي وقفوا في الصفوف الأولى منذ بداية انتشار الفيروس.

يذكر أن الجزائر قد سجلت 4 آلاف و997 إصابة، قضت منها جراء الإصابة 476 حالة، بينما عوفي ألفان و197 مصابا، حتى الآن.

وعلى المستوى الدولي، أصيب 3 ملايين و798 ألفًا و21 شخصًا، وفقد 262 ألفًا و969 مصابًا أرواحهم، في حين تعافى مليون و283 ألفًا و144 حالة، حتى اللحظة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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