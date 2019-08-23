الجمعة 23 أغسطس 2019 20:39
الجزائر.. مصرع 5 إثر تدافع لحضور حفل مغني شهير
قتل خمسة أشخاص، وجرح آخرون، مساء الخميس، بحادث تدافع في العاصمة الجزائرية، قبيل حفل لمغني الراب عبد الرؤوف دراجي، الشهير باسم "سلوكينغ".
تفاصيل الحادث
- وقع الحادث خلال تجمع الجماهير، لمكان الحفل، أمام أحد مداخل ملعب "20أغسطس" الرياضي.
- تسبب الازدحام، بعمليات تدافع، أودت بحياة شابين وفتاتين، وإصابة نحو 21 آخرين.
- وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلت عن مصادر محلية قولها، إنه تم نقل الضحايا إلى إحدى مستشفيات العاصمة الجزائر.
- مواقع جزائرية محلية، قالت إنّ الملعب كان ممتلئاً قبيل انطلاق الحفل بساعة، فيما كان بعض العالقين في الخارج يحاولون الدخول.
- المغني "سلوكينغ" هو صاحب أغنية "الحرية"، التي انتشرت بين صفوف المتظاهرين، وأصبحت بمثابة النشيد الوطني للحراك الشعبي.
- طرحت الأغنية في مارس/آذار الماضي، بعد أقل من شهر على بدء المظاهرات الكبرى في 22 فبراير/ شباط ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
#Algerie On déplore 5 morts au concert de #Soolking et plus de 20 blessés en raison d'une violente bousculade à l'extérieur du stade qui se serait produite car des fans munis de leur ticket n'auraient pas pu accéder au concert#Alger #Algiers #Algeria pic.twitter.com/WGft0R0byu— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 22, 2019
انتقادات لمتابعة الحفل
- انتقد جزائريون في مواقع التواصل الاستمرار في متابعة الحفل رغم الحادث، ووصفوا الاستمرار فيه بالمخجل.
قسما بالله شيء مخجل..— ALQAAQAA MGHIR (@alqaaqaa_mghir) August 23, 2019
البارحة حفل لمطرب في الجزائر، خصل فيه تدافع أدى لوفاة سبع أشخاص كحصيلة اولية وعشر أضعافها إصابات، بعضها حرج!!
الطامة، يتم متابعة الحفل، وكأن شيئا لم يكن!!
🤦♂️🤦♂️
- اعتبر آخرون أن موت الجزائريين في تدافع على حفل غنائي، فضيحة وخيبة بكل المقاييس وفق تعبيرهم.
#الجزائر— نصرالدين قاسم (@nosreddineg) August 23, 2019
فضيحة وخيبة
بكل المقاييس أن يموت جزائريون في تدافع على حفل غنائي، في زمن الحراك الشعبي المبارك الذي أذهل العالم
حادثة مخزية#Soolking #Algerie
- أرجع بعض المغردين في تويتر، الحادثة إلى قلة التنظيم، والالتزام بالترتيب من قبل المتجمعين، مشيرين إلى أن المشكلة ليست بنجم الحفل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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