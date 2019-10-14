الاثنين 14 أكتوبر 2019 12:42
الجزائر: قانون يقيد ممارسة العسكريين للنشاط السياسي
وافق مجلس الوزراء الجزائري على قانون يقضي بمنع العسكريين المتقاعدين من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي لمدة 5 سنوات من تاريخ الخروج من الخدمة.
التفاصيل
- حسب بيان لرئاسة الجمهورية، قدم القانون نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة.
- البيان ذكر أن التعديل يستهدف "منع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".
- البيان: العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة خمس سنوات.
- البيان: يمكن خلال هذه القترة أن يتم استدعاؤه (العسكري الاحتياطي) في أي وقت تطبيقا لأحكام الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين".
- البيان: الوضعية القانونية للعسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي تبقى خلال كل هذه الفترة متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.
المصدر
الألمانية