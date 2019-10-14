الجزائر
الاثنين 14 أكتوبر 2019 12:42

الجزائر: قانون يقيد ممارسة العسكريين للنشاط السياسي

رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح
الأوربية
وافق مجلس الوزراء الجزائري على قانون يقضي بمنع العسكريين المتقاعدين من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي لمدة 5 سنوات من تاريخ الخروج من الخدمة.
التفاصيل
  • حسب بيان لرئاسة الجمهورية، قدم القانون نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة.
  • البيان ذكر أن التعديل يستهدف "منع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية".
  • البيان: العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة خمس سنوات.
  • البيان: يمكن خلال هذه القترة أن يتم استدعاؤه (العسكري الاحتياطي) في أي وقت تطبيقا لأحكام الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين".
  • البيان: الوضعية القانونية للعسكري الاحتياطي للجيش الوطني الشعبي تبقى خلال كل هذه الفترة متعارضة مع أي نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية.
المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
الجزائر
الجيش الجزائري
رئيس الأركان الجزائري
أحمد قايد صالح

اقرأ أيضا

Thumbnail
"نبع السلام".. إعادة رسم لخرائط الصراع السورية بأياد تركية
Thumbnail
علا القرضاوي: الإعدام أرحم مما أعانيه

الأكثر قراءة

  1. "نبع السلام".. إعادة رسم لخرائط الصراع السورية بأياد تركية
  2. علا القرضاوي: الإعدام أرحم مما أعانيه
  3. قوات المعارضة السورية تسيطر على بلدات بالرقة وتهدد بالتقدم نحو منبج
  4. الاحتلال يعتقل مسؤولين بالقدس ويخلي مصلى باب الرحمة
  5. حاول حماية فتاة من التحرش فقُتل.. هذه حكاية "شهيد الشهامة" بمصر