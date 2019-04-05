الجزائر: عزل مدير المخابرات والمظاهرات تطالب بالتغيير الجذري

الفريق قايد صالح ينظر إليه على نطاق واسع من قبل المتظاهرين على أنه جزء من "نظام" بوتفليقة الذي خدمه بأمانة منذ تعيينه من قبل الرئيس على رأس الجيش في عام 2004، قبل أن يتخلى عنه في الأيام الأخيرة.