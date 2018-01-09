الجزائر
الثلاثاء 9 يناير 2018 14:34

الجزائر ستحظر استيراد نحو 900 سلعة

أحد أسواق الخضار في الجزائر
غيتي
تسعى السلطات الجزائرية لحظر استيراد نحو 900 سلعة ، غير ضرورية سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات.

وأفادت وثيقة رسمية اطلعت عليها (رويترز) بأن الجزائر ستحظر استيراد نحو 900 سلعة صنفت بأنها غير ضرورية وذلك سعيا لخفض قيمة فاتورة الواردات.

وذكرت الوثيقة أن القائمة تضم الهواتف المحمولة وبعض فئات الأجهزة المنزلية والأثاث والخضراوات واللحوم والأجبان والفواكه والشوكولاتة والمعجنات والمعكرونة والعصائر والمياه المعبأة ومواد البناء.

وستتم مراجعة الحظر بشكل دوري.

المصدر
رويترز
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