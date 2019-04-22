الاثنين 22 أبريل 2019 14:49
الجزائر: توقيف 5 مليارديرات في تحقيقات فساد
قال التلفزيون الجزائري، الإثنين، إنه تم توقيف خمسة مليارديرات جزائريين في إطار تحقيقات في قضايا فساد.
التفاصيل
- الخمسة الذين جرى توقيفهم هم: يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف التي يقال إنها مقربة من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
توقيفات رفيعة المستوى
- استدعت محكمة جزائرية، السبت، كلا من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق معهما بقضايا تتعلق بـ"تبديد المال العام".
- التلفزيون: محكمة سيدي امحمد بالعاصمة استدعت الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وكذا وزير المالية الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقاً محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلّق بتبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".
- السلطات الجزائرية اعتقلت في مطلع أبريل/نيسان الجاري الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائريين علي حداد، وهو رجل أعمال ثري مقرب من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برا.
- عقب توقيف حداد أعلنت النيابة العامة بالجزائر العاصمة أنها فتحت تحقيقات "في قضايا فساد" وبأن وكيل الجمهورية أصدر أوامر بمنع "مجموعة من الأشخاص" من مغادرة الجزائر، من دون أن يذكر أسماء المعنيين بهذا الإجراء.
- لكن وسائل إعلام جزائرية أوضحت أنّ قرار منع السفر يهدف لمنع حوالي عشرة رجال أعمال نافذين تربطهم جميعاً علاقات بأوساط بوتفليقة من مغادرة البلاد.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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