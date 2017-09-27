الجزائر
الأربعاء 27 سبتمبر 2017 22:25

الجزائر تعتزم فرض ضريبة على الثروة العام المقبل

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أو يحيى
رئيس الوزراء الجزائري أحمد أو يحيى
وكالة الأنباء الجزائرية
قال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى إن بلاده ستفرض للمرة الأولى ضريبة على الثروة في العام القادم.

وأوضح أويحيى أن تطبيق الضريبة على الثروة سيتم اعتبارا من أوائل 2018، وسيؤثر على نحو عشرة في المائة من سكان البلاد البالغ تعدادهم 41 مليون نسمة.

وأضاف أويحيى في رده على أعضاء البرلمان أن "90 بالمائة من الجزائريين غير معنيين بهذه الضريبة".

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يأتي في إطار تدابير تهدف إلى تأمين مصادر جديدة للتمويل بعد الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز بأكثر من 50 في المائة.

وتشكل صادرات النفط والغاز 60 بالمائة من الإيرادات في موازنة الدولة و95 بالمائة من إجمالي الصادرات.

المصدر
رويترز
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الجزائر
ضرائب
إيرادات
النفط
الغاز الطبيعي

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