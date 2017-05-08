علاقات دبلوماسية
الاثنين 8 مايو 2017 09:00

الجزائر تحتج على تصريحات "مسيئة" لوزير تونسي

صورة أرشيفية
مواقع التواصل الاجتماعي
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الجزائر استدعت سفير تونس لديها وذلك بعد بضعة أيام من وصف وزير تونسي الجزائر بأنها دولة شيوعية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته الوكالة إنه تم استقبال السفير التونسي في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية حيث طُلب منه تقديم توضيح للتصريحات التي أدلى بها وزير تونسي.

وكان وزير الشؤون المحلية التونسي رياض المؤخر قد أدلى بتصريح خلال مؤتمر عُقد في روما في الرابع من مايو / أيار قال فيه إن الجزائر دولة شيوعية لدى وصفه جيران تونس.

وأكدت الخارجية الجزائرية أنه تم إبلاغ السفير التونسي بأن "هذه التصريحات تجاه الجزائر قد أثارت تساؤلات سواء على المستوى الشعبي أو على الصعيد الرسمي".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن المؤخر قوله "عندما يطلب مني أين تقع تونس، لا أخفي عنكم أنني أفضل الرد بأنها تقع تحت إيطاليا. ليس جيدا القول إن تونس تقع بين الجزائر البلد الشيوعي، وبين ليبيا بلد آخر يخيف".

واعتبرت أوساط جزائرية أن تصريحات الوزير التونسي "مسيئة" لبلادهم. 

وقلل مراقبون من أهمية نشوب أي أزمة دبلوماسية مؤكدين أن العلاقات بين البلدين قوية.

وذكرت وسائل الإعلام التونسية أن حزب النهضة التونسي دان أيضا تصريحات المؤخر. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الجزائر
تونس
استدعاء السفير
علاقات
شيوعية

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