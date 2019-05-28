الجزائر: الجيش يدعو لحوار جاد والإسراع بالانتخابات الرئاسية

صالح أضاف في خطابه "الأولوية الآن هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا" و"إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".