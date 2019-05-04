الجزائر: اعتقال سعيد بوتفليقة والرئيسين السابقين للمخابرات

سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة الجزيرة - أرشيف

قال تلفزيون النهار، السبت، إن الشرطة الجزائرية اعتقلت سعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات توفيق مدين وبشير طرطاق.

اعتقال سعيد بوتفليقة والرئيسين السابقين للمخابرات وسائل إعلام جزائرية قالت إن الاعتقال جاء للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ"التآمر على الجيش والحراك الشعبي".

موقع "كل شيء عن الجزائر" الخاص نقل عن مصادر وصفها بالمؤكدة قولها إن الجنرالين مدين وطرطاق تم توقيفهما وهما حاليا يخضعان للتحقيق داخل مركز لإدارة الأمن الداخلي التابعة للمخابرات بالعاصمة.

الموقع أوضح أن التوقيف له علاقة بنشاطهما خلال الفترة الأخيرة، من دون مزيد من التوضيح. الحاكم الفعلي قبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحراك الشعبي.

نزار أشار إلى أن سعيد كان الحاكم الفعلي للبلاد وأن عبد العزيز بوتفليقة كان مغيبا بسبب المرض. صانع الرؤساء الفريق مدين المدعو "توفيق" أقيل من رئاسة جهاز المخابرات في 15 من سبتمبر/ أيلول 2015، بعد 25 عاما قضاها في المنصب وكان يوصف بـ"صانع الرؤساء" في البلاد.

الجنرال طرطاق المسمى أيضا عثمان هو من خلف "مدين" على رأس المخابرات عام 2015، وأعلنت الدفاع الجزائرية إقالته من منصبه مطلع أبريل/ نيسان الماضي بالتزامن مع استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.

منتصف أبريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات السابق مدين، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده بسبب تآمره كما قال على الجيش والحراك الشعبي.

صالح أشار إلى اجتماعات وحركات لـمدين بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية أن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا لانقلاب وشيك عليها. سعيد بوتفليقة عمل مستشارا كبيرا في الرئاسة لأكثر من عشر سنوات وكان الحاكم الفعلي للجزائر منذ أن تعرض شقيقه لجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

دفعت الاحتجاجات الحاشدة الداعية للتغيير الرئيس بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل نيسان لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة بإبعاد الأشخاص المرتبطين بالنظام السابق.

رفع المحتجّون في مظاهرة بالأمس شعارات مطالبة بمحاكمة علنية لكل "رؤوس الفساد" وفى مقدمتهم شقيق الرئيس المستقيل، الذي يعتبره الشّارع الجزائري "أحد أبرز المتسبّبين في الأزمة التي تمر بها البلاد".