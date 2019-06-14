سوريا
الجمعة 14 يونيو 2019 00:03

النقيب ناجي مصطفي: روسيا تقصف إدلب بالطائرات كل دقيقة

قال الناطق الرسمي للجبهة الوطنية للتحرير السورية، النقيب ناجي مصطفى، إن طائرات الجيش الروسي تقصف المدنيين كل دقيقة في القرى والمدن بإدلب، آخر معقل للمعارضة السورية.

وأضاف مصطفى في تصريحات لبرنامج "حوار مباشر" أن روسيا قصفت مدارس  ومستشفيات في منطقة يسكنها 3 مليون سوري نزح منهم أكثر من نصف مليون للحدود التركية ويعيشون الآن بدون خيام.

أبرز تصريحات النقيب ناجي مصطفي: 
  • الجيش الروسي وعصابات الأسد مستمرون في قصف إدلب كل دقيقة وكل ساعة تحدث إصابات كبيرة للمدنيين.
  • تم قصف نقطة المراقبة التركية بأكثر من 35 قذيفة مما أدى لإصابه نقطة المراقبة. 
  • روسيا تمارس الكذب والخداع والتضليل، فأعلنت عن هدنة من طرف واحد وفى نفس الوقت قام الطيران الروسي بقصف المدنيين ليلا. 
  • القصف أدى لنزوح نصف مليون نسمة من سكان هذه القرى الآمنة للشمال السوري والحدود التركية.
  • الوضع الآن صعب إنسانيا، والمدنيون يجلسون تحت أشجار الزيتون بدون خيام ويحتاجون لدعم إنساني كبير.
المصدر
الجزيرة مباشر
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المعارضة السورية
النازحون
الجيش الروسي
قصف المستشفيات

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