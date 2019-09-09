الجبل الأصفر.. أمريكية تثير الجدل بإعلانها مملكة بين مصر والسودان

أثار إعلان قيام مملكة مزعومة، تدعى الجبل الأصفر، على الحدود بين السودان ومصر، جدلًا واسعًا، دفع البعض للتعامل معه بجدية، فيما ذهب آخرون إلى اعتباره وهما والسخرية منه.

القصة من البداية

الخميس الماضي، أعلنت سيدة أمريكية من أصول لبنانية، تُدعى نادرة عواد ناصيف، قيام مملكة "الجبل الأصفر" في منطقة حدودية بين مصر والسودان، وظهرت في مقطع مصور لم يتسن التأكد من صحته.

من مدينة أوديسا في أوكرانيا أعلنت ناصيف نفسها رئيس وزراء تلك المملكة، وادعت أن قمة انعقدت هناك، لإعلان مملكة الجبل الأصفر.

بيان|



رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر د. نادرة وليد ناصيف تلقت أمس برقيات ورسائل التهنئة من زعماء ورؤساء وملوك ومسؤولين الدول الصديقة والشقيقة بمناسبة إعلان قيام #مملكة_الجبل_الأصفر. pic.twitter.com/xNOCyGQTN1 — خارجية الجبل الأصفر (MOFA) (@MOFA_YM) September 7, 2019

نادرة ناصيف التي ظهرت وهي تتحدث العربية في الفيديو، قالت إن المملكة الواقعة، شمال أفريقيا، ستكون دولة نموذجية، وستضع حلًا لقضية النازحين والمهجرين، وتحقق حلم كل عربي.

السيدة ناصيف لم توضح تفاصيل القمة، التي زعمت انعقادها في أوكرانيا، ولم تذكر أي تفاصيل حول الملك الذي سيتم تنصيبه أو المسؤولين عن المملكة.

المملكة ليس لها سوى حسابين على فيسبوك وتويتر، بجانب موقع إلكتروني غير نشط يدعي أنه لوزارة خارجيتها.

المملكة المزعومة

حسابات مملكة الجبل الأصفر المزعومة، في فيسبوك وتويتر، عرفتها بأنها دولة إسلامية عربية سوف يتم البدء في وضع حجر الأساس لها بداية عام 2020 المقبل.

المنصات المزعومة أضافت أن الدولة الحديثة، ستتمتع بالخصائص السياسية واللوجستية مثل دول العالم الأخرى، وستشهد نظام حكم ملكيًا، مكونًا من ملك الدولة وطاقم مستشاري الملك وهيئة حكومية.

يقدر مساحة المملكة المزعومة بـ 2060 كيلومترا مربعا، وزعمت مقاطع فيديو تعريفية من حساباتها، أنها أرض مباحة لا يطالب بها أي طرف، ولا تقع تحت سيادة أي دولة.

الفيديو التعريفي للمملكة المزعومة، أشار إلى وقوعها في منطقة بئر طويل، يعرف باسم "مثلث بارتازوجا".

بين السودان ومصر

وفق تقارير إخبارية سودانية ومصرية، يعود السبب في عدم مطالبة أي من البلدين بالمنطقة، إلى تمسك كليهما بالحق التاريخي لمثلث حلايب وشلاتين الذي يتماس في نقطة واحدة مع مثلث بارتازوجا.

بحكم "اتفاقية السودان"، الموقعة عام 1899 بين مصر وبريطانيا، أُطلق لفظ السودان على جميع الأراضي الواقعة جنوبي دائرة عرض 22 شمالًا.

مصر تستند لتلك الاتفاقية في إقرار سيادتها، وهو ما يضع مثلث حلايب داخل الحدود المصرية ويضع منطقة بارتازوجا داخل الحدود السودانية.

يستند السودان لقرار إداري، في عام 1902، بأحقيته في حلايب وشلاتين.

لم تعترض مصر على هذا القرار مع استقلال السودان ولم تتحفظ على الحدود، وهو القرار الذي يضع مثلث حلايب داخل الحدود السودانية ويضع بئر طويل داخل الحدود المصرية.

أتمنى من المسؤولين في السودان التعامل مع ما يسمى ب #مملكة_الجبل_الأصفر بجدية وحزم

هناك ذباب إلكتروني سعودي ومصري يدعم تكوين هذه الدولة الخرافة لهدف معروف. فها هي مصر وبمساعدة شركات سعو-إماراتية تنقب عن الغاز والنفط على ساحل حلايب والتوغل بسرقة خيراته بينما نتعامل بطيبة ساذجة. https://t.co/YHOF3fgzaX — Dr Ahmed McLad د. أحمد مَقلَد (@McLad84) September 8, 2019

تساؤلات وجدل إلكتروني

انتشر وسم، #مملكة_الجبل_الأصفر بشكل واسع في مواقع التواصل، لاسيما في تويتر، واختلفت الآراء حول تلك الدولة المزعومة.

مغردون حذروا مما اعتبروه مؤامرة في إنشاء هذه المملكة، ليجتمع فيها المهاجرون بمباركة سعودية، وفق تعبيرهم.

أكاديمي سوداني طالب مسؤولي بلاده، بالتعامل بجدية مع ما قال إنه ذباب إلكتروني سعودي ومصري، يسعى لدعم تكوين الدولة الخرافية، بمساعدة مؤسسات سعودية إماراتية للتنقيب عن الغاز والنفط طمعًا بخيراته.

مغرد سعودي، أثار جدلاً آخر، بتغريدة أخذت طابعًا عنصريًا ومعاديًا للأجانب، بقوله إنه لن يعترف بتلك الدولة، مالم يغادر إليها السوريون والفلسطينيون والأفارقة، ويتركوا السعودية.

#مملكة_الجبل_الأصفر

هل هي 📍📍؟

جزء من صفقة القرن ؟ افتتاحيةلتقسيم الشرق الأوسط وتهجير العرب ؟ بداية لظهور دول عربية أخرى من العدم ؟ بشعارات أدركنا زيفها المسمى برؤية ٢٠٣٠ ووزارة للتخطيط والاقتصاد تتابع قضايا التنمية المستدامة ال ١٧تحت رعاية أممية ومبادئ الأمم المتحدة؟ pic.twitter.com/AUte5hlglI — الولاية الرشيدة (@alwelayalrsheda) September 8, 2019

مغرد يمني ادعى اعتراف 24 دولة بتلك المملكة، رغم مساحتها الصغيرة وإيجادها من العدم، ساخرًا من القوات الموالية للإمارات والسعودية في بلاده التي لم تنل أي اعتراف دولي، رغم كل مقومات الدولة المقدمة لها، حسب وصفه.

حساب في تويتر، تساءل عن علاقة المملكة بصفقة القرن، منوهًا إلى أنها قد تكون بداية لتقسيم الشرق الأوسط، وتهجير العرب إليها.

أحد المغردين، يدعي أنه إعلامي من الكويت، طالب مملكة الجبل الأصفر، بالسماح له للترشح ليكون رئيس وزرائها.

ما قصة الدويلة الجديدة الجبل الأصفر @INFO_KYM_AR ؟!😊

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أنا شخصيا لن اعترف بها حتى تأخذ البرماوية والتركستانيين والأفارقة واليمنيين والسوريين والفلسطينيين الموجودين بوطننا😴 — عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) September 8, 2019

مزاعم ملكية سابقة

سبق أن زعم أشخاص تأسيسهم لدول بتلك المنطقة، التي أعلنت باسم مملكة الجبل الأصفر.

كان أبرزها ادعاء رجل أمريكي يدعى جيرمي هيتون في يوليو/تموز 2014 ملكيته لها.

هيتون أطلق آنذاك، عليها اسم "مملكة شمال السودان"، وفق حديث أجرته معه هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

رغم ما تثيره تلك المزاعم من جانب مجهولين، وما يلاحقها من سخرية وطرح تساؤلات ومخاوف حول الأمن القومي للسودان ومصر، لم يصدر تعليق رسمي من جانب القاهرة أو الخرطوم حيال الحديث عن ملكية مثلث بارتازوجا.

مملكه الجبل الاصفر ده مش اسم مسلسل ده اسم دوله بتنشأ علي حدودنا مع السودان بمباركه السعوديه ليجتمع فيها المهاجرين

حاجه كده اغرب من الخيال

الأرض ديه ارض مين و ليه مصر و السودان مضحيين بهذه الأرض و ليه ما سمعناش عنها اي حاجه قبل كده

في حاجه قذره جدا جدا بيتم التخطيط لها — enas mostafa (@alkhemist64) September 8, 2019

@pm_kym #مملكة_الجبل_الأصفر

سؤال محيرني ماهي العمله اللتي ستستخدم في مملكة الجبل الاصفر !؟ — هيهات ♚ (@Dr_i6) September 9, 2019

تمهيدا لتهجير الفلسطينيين لاتمام صفقة القرن ولسبب عدم استيعاب الفلسطينيين من قبل الدول الموالية لاسرائيل كالاردن ومصر ودول الخليج وغيرهم تم الاعلان عن #مملكة_الجبل_الاصفر التي سيطر عليها محمد بن سلمان وهي منطقة بين مصر والسوادن وغير معترف بها رسميا من الدولتين ويتم تجهيزها لذلك — مصطفى المراني (@mustafa_marrany) September 9, 2019

#مملكه_الجبل_الأصفر

طيب مطلوب مسؤل يفسر لنا هذا الفيديوhttps://t.co/BSmdlqoPKW — شمس الأصيل🌹🌺🌸🌼💐 (@AmiraEi70133206) September 7, 2019

عايزه حد يشرحلي الموضوع ده عشان الحتة إلي بينا و بين السودان إلي ملهاش أهل يسألوا عليها شكلها هتبقي دولة و هنلطم كلنا...#مملكة_الجبل_الأصفر — ☥ رانِيا ⚖ (@Raniapunk4) September 8, 2019