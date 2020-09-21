مصر
الاثنين 21 سبتمبر 2020 10:35

"الثورة بدأت" و"ميدان التحرير".. 20 سبتمبر تلهم المصريين ضد السيسي

مصر شهدت قبل عام احتجاجات تطالب بإسقاط السيسي
رويترز
تصدر وسما (#الثورة_بدأت) و(#ميدان_التحرير)، الترند المصري على تويتر خلال الساعات الأخيرة بأعلى التفاعلات، بعد خروج مظاهرات في مدن ومناطق مصرية تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

ورغم الاستنفار الأمني والتشديد من قبل قوات الأمن، وشهدت محافظات مصرية عدة مظاهرات شارك فيها عشرات بهتافات ضد السيسي ونظامه، كما أظهرت مقاطع مصورة إقدام المحتجين على تحطيم سيارات للشرطة أثناء اقتحامها للمظاهرات ومحاولة تفريقها بالقوة، وسط أنباء عن اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

وجدد محمد علي أمس دعوته للمصريين إلى الوحدة والنزول إلى الشارع لإسقاط حكم السيسي، وضد الفقر والتهميش ولكسر الخوف ولتحرير مصر، وفق تعبيره. ومن المتوقع خروج مظاهرات جديدة اليوم، وفق ناشطين.

وكان مقاول الجيش السابق قال للجزيرة مباشر، عشية الـ 20 من سبتمبر أيلول  إن هناك احتقانا شعبيا في مصر وغضبا غير مسبوق، لافتًا إلى أن نزول الشعب للميادين سينهي حكم السيسي.

وتصدرت أمس وسوم (#وسط_البلد) و(#أبوس_ايديكم_انزلوا) و(#نازلين_ومش_خايفين) و(#يسقط_يسقط_حكم_العسكر) وهو الهتاف الأشهر في ثورة يناير المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011، وحصدت الوسوم أعلى التفاعلات على تويتر في مصر خلال ساعات لاسيما مع خروج المظاهرات.

وقبلها تصدر وسما (#نازلين_بعد_صلاة_الظهر)، (#تحت_بيوتنا_نازلين) الترند المصري، في مقابل وسوم أخرى مؤيدة للسيسي مثل "لست وحدك" و"محدش نزل".

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان أمس السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 سبتمبر من العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

شاهد: مظاهرات ضد السيسي في مدن وقرى مصرية والشرطة تتدخل لتفريقها

شاهد: مظاهرة ضد السيسي في الجيزة.. والمحتجون يحطمون سيارتين للشرطة

"نازلين ومش خايفين" و"يسقط حكم العسكر".. 20 سبتمبر أيلول تشعل حرب الوسوم

"نازلين بعد صلاة الظهر".. انتفاضة إلكترونية ضد السيسي وترقب لمظاهرات 20 سبتمبر أيلول

مصر.. انتشار أمني في محيط ميدان التحرير تحسبا لمظاهرات 20 سبتمبر أيلول (فيديو)

العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح نشطاء مصريين اعتقلوا في حراك 20 سبتمبر أيلول

"بينا وبينكم يوم 20".. السويس تتظاهر ضد السيسي والأمن يعتقل العشرات (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
النفيسي: الكويت لا زالت تحتفظ بالروح المؤيدة للرأي السديد (فيديو)
Thumbnail
مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وبنك لئومي الإسرائيلي
Thumbnail
انتفاضة الأطراف!
Thumbnail
ترمب يستهزئ بعضو الكونغرس إلهان عمر (فيديو)
Thumbnail
بعد عدائه للمسلمين.. نجل نتنياهو يحرض على الفلسطينيين بـ"العربية"

الأكثر قراءة

  1. ترمب يعلن عن موعد اجتماعه مع زعيم كوريا الشمالية
  2. برقم قياسي جديد.. أمريكا أكبر منتج للنفط في العالم
  3. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]
  4. تعويضات جديدة على السودان في قضية تفجير سفارتين أمريكيتين
  5. آلاف المتابعين وإعجاب رئيس أمريكي.. تركيا تسمح للقطة "جلي" بالبقاء في آيا صوفيا (فيديو)