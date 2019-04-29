الثلاثاء: لأول مرة منذ قرنين إمبراطور اليابان يتخلى عن العرش لنجله

إمبراطور اليابان أكيهيتو ونجله الأكبر، الأمير ناروهيتو رويترز

ينتهي الثلاثاء ( 30 من أبريل/نيسان الجاري) حكم إمبراطور اليابان أكيهيتو (85 عاما)، بتخليه عن العرش لنجله الأكبر، الأمير ناروهيتو (59 عاما).

التفاصيل: بدأت اليابان، السبت، فترة إجازة استثنائية من عشرة أيام، بمناسبة تخلي الإمبراطور عن عرشه.

وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء توقعت أن تكون المطارات مكتظة، وطوابير الانتظار طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي، خلال فترة الإجازة".

تدخل اليابان، الثلاثاء، السنة الأولى من عهد "رايو" (تناغم جميل)، بعد ثلاثة عقود وخمسة أشهر من عهد "هيسي" (استكمال السلام).

هذه هي المرة الأولى، خلال قرنين، التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش، وهو على قيد الحياة، وذلك بموجب قانون استثنائي وضع خصيصا لـ"أكيهيتو". الإمبراطور الجديد سيصبح ناروهيتو الإمبراطور الـ 126 للبلد الآسيوي، وستجري الاحتفالات في الأول من أيار/مايو على مرحلتين.

سيتمّ خلال الاحتفالات نقل السيف والجوهرة والأختام الملكية إلى الإمبراطور الجديد.

لن يتحدث ناروهيتو أثناء هذا الحفل القصير الذي يتمّ استبعاد النساء عنه.

بعد وقت قصير، سيشارك في مراسم أخرى يلقي خلالها خطابه الأول كإمبراطور. وفي الرابع من أيار/مايو، سيحيي الحشود من شرفة القصر المحمية بزجاج. الأمير ناروهيتو سيكون الإمبراطور الـ 126 لليابان ـ رويترز الإمبراطور السابق عبر أكيهيتو، منتصف 2016، عن رغبته في التخلي عن مهامه، التي لن يتمكن من تأديتها "على أكمل وجه"؛ بسبب تقدمه في العمر، وتراجع وضعه الصحي.

تستعد اليابان لاحتفالات تاريخية؛ فلن يكون الشعب الياباني هذه المرة في حداد على إمبراطور راحل، كما حدث عام 1989 (وفاة هيروهيتو)، و1926 (وفاة تايشو)، و1912 (وفاة مايجي).

ستبث قناة "إن إتش كيه" المحلية احتفالات بروتوكولية رئيسية، تقام في أجمل قاعة بالقصر الإمبراطوري، في 30 أبريل/نيسان الجاري والأول من مايو/أيار المقبل.

يحظى الإمبراطور أكيهيتو وزوجته ميشيكو باحترام كبير في اليابان؛ بفضل العلاقة القريبة التي نجح في إقامتها مع الشعب.

سيحصل أكيهيتو وزوجته على لقب "الإمبراطور الفخري"، وسيتركان القصر لينتقل إليه ناروهيتو وزوجته ماساكو.