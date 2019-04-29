الاثنين 29 أبريل 2019 17:45
الثلاثاء: لأول مرة منذ قرنين إمبراطور اليابان يتخلى عن العرش لنجله
ينتهي الثلاثاء ( 30 من أبريل/نيسان الجاري) حكم إمبراطور اليابان أكيهيتو (85 عاما)، بتخليه عن العرش لنجله الأكبر، الأمير ناروهيتو (59 عاما).
التفاصيل:
- بدأت اليابان، السبت، فترة إجازة استثنائية من عشرة أيام، بمناسبة تخلي الإمبراطور عن عرشه.
- وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء توقعت أن تكون المطارات مكتظة، وطوابير الانتظار طويلة أمام أجهزة الصراف الآلي، خلال فترة الإجازة".
- تدخل اليابان، الثلاثاء، السنة الأولى من عهد "رايو" (تناغم جميل)، بعد ثلاثة عقود وخمسة أشهر من عهد "هيسي" (استكمال السلام).
- هذه هي المرة الأولى، خلال قرنين، التي يتنازل فيها إمبراطور ياباني عن العرش، وهو على قيد الحياة، وذلك بموجب قانون استثنائي وضع خصيصا لـ"أكيهيتو".
الإمبراطور الجديد
- سيصبح ناروهيتو الإمبراطور الـ 126 للبلد الآسيوي، وستجري الاحتفالات في الأول من أيار/مايو على مرحلتين.
- سيتمّ خلال الاحتفالات نقل السيف والجوهرة والأختام الملكية إلى الإمبراطور الجديد.
- لن يتحدث ناروهيتو أثناء هذا الحفل القصير الذي يتمّ استبعاد النساء عنه.
- بعد وقت قصير، سيشارك في مراسم أخرى يلقي خلالها خطابه الأول كإمبراطور. وفي الرابع من أيار/مايو، سيحيي الحشود من شرفة القصر المحمية بزجاج.
الإمبراطور السابق
- عبر أكيهيتو، منتصف 2016، عن رغبته في التخلي عن مهامه، التي لن يتمكن من تأديتها "على أكمل وجه"؛ بسبب تقدمه في العمر، وتراجع وضعه الصحي.
- تستعد اليابان لاحتفالات تاريخية؛ فلن يكون الشعب الياباني هذه المرة في حداد على إمبراطور راحل، كما حدث عام 1989 (وفاة هيروهيتو)، و1926 (وفاة تايشو)، و1912 (وفاة مايجي).
- ستبث قناة "إن إتش كيه" المحلية احتفالات بروتوكولية رئيسية، تقام في أجمل قاعة بالقصر الإمبراطوري، في 30 أبريل/نيسان الجاري والأول من مايو/أيار المقبل.
- يحظى الإمبراطور أكيهيتو وزوجته ميشيكو باحترام كبير في اليابان؛ بفضل العلاقة القريبة التي نجح في إقامتها مع الشعب.
- سيحصل أكيهيتو وزوجته على لقب "الإمبراطور الفخري"، وسيتركان القصر لينتقل إليه ناروهيتو وزوجته ماساكو.
المصدر
وكالات
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