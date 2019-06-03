الاثنين 3 يونيو 2019 20:58
الثلاثاء.. أول أيام عيد الفطر في هذه الدول
أعلنت كل من السعودية والكويت وقطر والعراق واليمن وتركيا ثبوت رؤية هلال شهر شوال وأن، الإثنين، هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغدا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.
فيما أعلنت مصر الأردن وفلسطين وسوريا أن، الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان لعدم ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
التفاصيل:
- أعلنت السعودية ثبوت هلال شهر شوال وأن اليوم الإثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.
- وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء السعودية فإن المحكمة العليا أعلنت، مساء الإثنين، ثبوت هلال شهر شوال.
- قالت إن المحكمة العليا عقدت جلسة مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ.
- أضافت: "وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة".
- أشارت إلى أنه "مع ثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك".
مصر
- دار الافتاء المصرية أعلنت أن غدا هو المتمم لشهر رمضان المبارك للعام الهجري 1440، وأن الأربعاء هو أيام عيد الفطر المبارك.
المصدر
الجزيرة مباشر
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