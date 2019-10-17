الخميس 17 أكتوبر 2019 14:00
التوصل لاتفاق جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن بلاده توصلت لاتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوربي.
اتفاق جديد
- كتب جونسون على تويتر "توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيد السيطرة على الأمور".
- جونسون: الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوربي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة.
- حث جونسون نواب البرلمان على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل.
عادل ومتوازن
تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر:
- بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق جديد للخروج.
- يونكر: عندما تكون هناك إرادة يكون هناك اتفاق لدينا واحد!
- يونكر: إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول. أوصي بإقرار الاتفاق (في قمة الاتحاد الأوربي).
كوربن يرفض
- زعيم حزب العمل المعارض في بريطانيا جيريمي كوربن دعا النواب إلى رفض مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
- كوربن قال في بيان إن الاتفاق "لن يجمع البلد معًا ويجب رفضه".
- كوربن: أفضل حل لبريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام. الديمقراطيون الوحدويون من إيرلندا الشمالية أعلنوا رفضهم الاتفاق وبالتالي لم يعد لدى المحافظين الأغلبية في مجلس العموم.
- وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر في الحزب: موقفنا ما زال على ما هو"، كما ورد في بيان الحزب، مضيفا أنه لا يمكن للحزب أن يؤيد بعض المسائل وبينها الجمارك ترتيبات ضريبة المبيعات.
المصدر
وكالات