بريكست
الخميس 17 أكتوبر 2019 14:00

التوصل لاتفاق جديد بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
جونسون: أعتقد أن ما يريد أنه يسمعه الناس هو ما نفعله من أجلهم ومن أجل البلاد ومن أجل الاستثمار في سبل توحيدها
رويترز
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس إن بلاده توصلت لاتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوربي.
اتفاق جديد
  • كتب جونسون على تويتر "توصلنا إلى اتفاق جديد عظيم يستعيد السيطرة على الأمور".
  • جونسون: الآن ينبغي أن يتمم البرلمان يوم السبت مسألة الخروج من الاتحاد الأوربي حتى نتمكن من الانتقال إلى أولويات أخرى مثل تكلفة المعيشة والخدمات الصحية الوطنية والجريمة العنيفة والبيئة.
  • حث جونسون نواب البرلمان على الموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل. 
عادل ومتوازن

تصريحات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر:

  • بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق جديد للخروج. 
  • يونكر: عندما تكون هناك إرادة يكون هناك اتفاق لدينا واحد! 
  • يونكر: إنه اتفاق عادل ومتوازن بالنسبة للاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة وهو دليل على التزامنا بإيجاد حلول. أوصي بإقرار الاتفاق (في قمة الاتحاد الأوربي).
زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن
كوربن يرفض
  • زعيم حزب العمل المعارض في بريطانيا جيريمي كوربن دعا النواب إلى رفض مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
  • كوربن قال في بيان إن الاتفاق "لن يجمع البلد معًا ويجب رفضه". 
  • كوربن: أفضل حل لبريكست هو إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام. الديمقراطيون الوحدويون من إيرلندا الشمالية أعلنوا رفضهم الاتفاق وبالتالي لم يعد لدى المحافظين الأغلبية في مجلس العموم.
  • وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر في الحزب: موقفنا ما زال على ما هو"، كما ورد في بيان الحزب، مضيفا أنه لا يمكن للحزب أن يؤيد بعض المسائل وبينها الجمارك ترتيبات ضريبة المبيعات.        
المصدر
وكالات
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بريطانيا
بريكست
الاتحاد الأوروبي
بوريس جونسون
جريمي كوربين

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