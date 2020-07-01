فيروس كورونا
الأربعاء 1 يوليو 2020 12:45

"التموين المصرية" تطرح كمامات تغسل 50 مرة.. ومغردون يسخرون

الكمامات ستطرح على بطاقات التموين بدءا من يوليو الجاري
الكمامات ستطرح على بطاقات التموين بدءا من يوليو الجاري
صفحة وزارة التموين المصرية على فيسبوك
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، عبر منشور لها على فيسبوك، إنها ستبدأ بطرح كمامات قماشية على بطاقة التموين بسعر 8.5 جنيه (ما يزيد عن نصف دولار) للمستهلك النهائي.

وأضافت الوزارة أن الهيئة المصرية للشراء الموحد التابعة للحكومة المصرية اتفقت على اختيار أفضل المواصفات الفنية لتوفير الكمامات الواقية بالأسعار والكميات المناسبة لصالح وزارة التموين.

وأوردت الوزارة بالمنشور مزايا الكمامات التي سيتم طرحها موضحة أنها طاردة للسوائل والرذاذ، ومزودة بمعالج من الخارج لقتل البكتريا والميكروبات، ولا تسبب حساسية للبشرة، وقابلة لإعادة الاستخدام حتى 50 غسلة.

غير أن رواد مواقع التواصل قالوا إن استخدام الكمامة مهما كانت خامتها يجب أن لا يتجاوز مرات معدودة لا 50 مرة، وكذلك اعتبر البعض أن السعر المطروح للكمامة لن يجعلها ذات حظوة ليستبدلها المواطن بالسلع التموينية الأخرى.

ورأى آخرون أن أماكن بيع السلع التموينية في محافظات مصر المختلفة لا تصلح لبيع الكمامات وسط السلع التموينية الأخرى مثل: الزيوت والمواد الغذائية السائلة الأخرى مما يعرضها للتلف ومخاطر سوء التخزين.

ويأتي هذا الإعلان من قبل وزارة التموين عقب تصريحات متلفزة لرئيس شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، شريف عزت، قال فيها إن الكمامات الطبية المتداولة في السوق المصري "منظر فقط" وليست "طبية"، موصيا باستخدام الكمامات القماشية بدلا منها.

ووفقا لآخر إحصاءات وزارة الصحة المصرية، تم تسجيل 1557 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى وفاة 81 حالة، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 68311 حالة، من ضمنهم 18460حالة تم شفاؤها، و2953 حالة وفاة.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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كورونا
وزارة التموين المصرية
كمامات

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